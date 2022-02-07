20:16 07.02.2022 (обновлено: 20:58 07.02.2022)
Блинкен рассказал о работе с ЕС над проблемой поставок газа в Европу
Блинкен: США и ЕС работают над предотвращением возможных "шоков" из-за поставок газа
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. США работают с Евросоюзом над предотвращением "шоков" с поставками энергоносителей, которые могут стать результатом развития кризиса вокруг Украины, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Мы прямо сейчас работаем вместе над защитой снабжения Европы энергоносителями от шоков, включая те, которые могут стать результатом дальнейшей российской агрессии против Украины", - сказал он после заседания совета США-ЕС по энергетике.
Американцы предупреждают, что дальнейшее обострение ситуации вокруг Украины угрожает экспорту российского газа, и предлагают европейцам помощь в организации поставок из альтернативных источников.
"Когда Россия приостановила поставки газа в Европу из-за спора с Украиной в 2009 году, люди умирали от холода. Когда энергопоставки срываются, буксуют экономики", - утверждал Блинкен на пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.
"Мы полны решимости не допустить этого и минимизировать последствия для поставок энергоносителей и цен на них, если Россия решит сократить подачу природного газа в Европу еще больше, чем она уже сделала", - добавил он.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.