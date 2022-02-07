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Блинкен рассказал о работе с ЕС над проблемой поставок газа в Европу
Блинкен рассказал о работе с ЕС над проблемой поставок газа в Европу - РИА Новости, 07.02.2022
Блинкен рассказал о работе с ЕС над проблемой поставок газа в Европу
США работают с Евросоюзом над предотвращением "шоков" с поставками энергоносителей, которые могут стать результатом развития кризиса вокруг Украины, заявил... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T20:16
2022-02-07T20:58
энтони блинкен
сша
в мире
дмитрий песков
россия
киев
украина
нато
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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. США работают с Евросоюзом над предотвращением "шоков" с поставками энергоносителей, которые могут стать результатом развития кризиса вокруг Украины, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Мы прямо сейчас работаем вместе над защитой снабжения Европы энергоносителями от шоков, включая те, которые могут стать результатом дальнейшей российской агрессии против Украины", - сказал он после заседания совета США-ЕС по энергетике.Американцы предупреждают, что дальнейшее обострение ситуации вокруг Украины угрожает экспорту российского газа, и предлагают европейцам помощь в организации поставок из альтернативных источников."Когда Россия приостановила поставки газа в Европу из-за спора с Украиной в 2009 году, люди умирали от холода. Когда энергопоставки срываются, буксуют экономики", - утверждал Блинкен на пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем."Мы полны решимости не допустить этого и минимизировать последствия для поставок энергоносителей и цен на них, если Россия решит сократить подачу природного газа в Европу еще больше, чем она уже сделала", - добавил он.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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энтони блинкен, сша, в мире, дмитрий песков, россия, киев, украина, нато, жозеп боррель
20:16 07.02.2022 (обновлено: 20:58 07.02.2022)
 
Блинкен рассказал о работе с ЕС над проблемой поставок газа в Европу

Блинкен: США и ЕС работают над предотвращением возможных "шоков" из-за поставок газа

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. США работают с Евросоюзом над предотвращением "шоков" с поставками энергоносителей, которые могут стать результатом развития кризиса вокруг Украины, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Мы прямо сейчас работаем вместе над защитой снабжения Европы энергоносителями от шоков, включая те, которые могут стать результатом дальнейшей российской агрессии против Украины", - сказал он после заседания совета США-ЕС по энергетике.
Американцы предупреждают, что дальнейшее обострение ситуации вокруг Украины угрожает экспорту российского газа, и предлагают европейцам помощь в организации поставок из альтернативных источников.
"Когда Россия приостановила поставки газа в Европу из-за спора с Украиной в 2009 году, люди умирали от холода. Когда энергопоставки срываются, буксуют экономики", - утверждал Блинкен на пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.
"Мы полны решимости не допустить этого и минимизировать последствия для поставок энергоносителей и цен на них, если Россия решит сократить подачу природного газа в Европу еще больше, чем она уже сделала", - добавил он.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
18:31
Боррель заявил, что Россия использует энергопоставки как оружие против ЕС
 
Энтони БлинкенСШАВ миреДмитрий ПесковРоссияКиевУкраинаНАТОЖозеп Боррель
 
 
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