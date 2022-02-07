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Официальный курс евро на вторник снизился на 60 копеек
Официальный курс евро на вторник снизился на 60 копеек - РИА Новости, 07.02.2022
Официальный курс евро на вторник снизился на 60 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 59,82 копейки - до 86,5181 рубля, курс доллара - на 37,03 копейки, до 75,6806 рубля,... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T13:00
2022-02-07T13:00
2022-02-07T13:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 59,82 копейки - до 86,5181 рубля, курс доллара - на 37,03 копейки, до 75,6806 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 47,28 копейки, составив 80,5575 рубля.
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евро, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Официальный курс евро на вторник снизился на 60 копеек
Официальный курс евро на вторник снизился на 60 копеек, до 86,52 рубля