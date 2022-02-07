https://ria.ru/20220207/er-1771486840.html

В Совфеде заявили о готовности "Единой России" к выборам во всех регионах

В Совфеде заявили о готовности "Единой России" к выборам во всех регионах - РИА Новости, 07.02.2022

В Совфеде заявили о готовности "Единой России" к выборам во всех регионах

Партия "Единая Россия" готова к выдвижению своих кандидатов на грядущих выборах во всех регионах вне зависимости от их нормативного регулирования, партия... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T14:47

2022-02-07T14:47

2022-02-07T14:47

политика

хабаровский край

единая россия

сергей перминов

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Партия "Единая Россия" готова к выдвижению своих кандидатов на грядущих выборах во всех регионах вне зависимости от их нормативного регулирования, партия взвесит все "за" и "против", учитывая особую повестку каждого региона, сказал РИА Новости замсекретаря генсовета "Единой России", сенатор Сергей Перминов.Ранее в СМИ сообщалось, что якобы в половине регионов на выборах 2022 года планируется отменить смешанную систему и оставить только проведение выборов по одномандатному округу."Партия готова к выдвижению своих кандидатов во всех регионах страны. Вне зависимости от особенностей регионального нормативного регулирования… в каждом регионе будет своя тактическая модель. Партия очень тонко взвесит все "за" и "против". Речь не идёт о "департизации". Речь идёт о позиции избирателя. Местные и региональные выборы - всегда особая повестка", - сообщил Перминов.Так, в прошлое воскресенье кандидат от "Единой России" победил на выборах в Хабаровском крае, "не самом для партии регионе", пояснил замсекретаря генсовета."Всегда особые кандидаты (на региональных выборах). Люди, которые должны знать проблемы своих округов, территорий, регионов. Точно попадать в запрос избирателя и понимать, как решать наиболее острые задачи", - заключил Перминов.

https://ria.ru/20220204/programma-1771025316.html

хабаровский край

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политика, хабаровский край, единая россия, сергей перминов