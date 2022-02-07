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В Казахстане рассказали об участии экстремистских движений в беспорядках
В Казахстане рассказали об участии экстремистских движений в беспорядках - РИА Новости, 07.02.2022
В Казахстане рассказали об участии экстремистских движений в беспорядках
Среди арестованных в Казахстане участников беспорядков есть 35 членов запрещенных экстремистских движений, сообщил начальник службы специальных прокуроров... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T16:08
2022-02-07T16:08
2022-02-07T16:11
беспорядки в казахстане
казахстан
генеральная прокуратура казахстана
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НУР-СУЛТАН, 7 фев - РИА Новости. Среди арестованных в Казахстане участников беспорядков есть 35 членов запрещенных экстремистских движений, сообщил начальник службы специальных прокуроров генеральной прокуратуры Ризабек Ожаров."На сегодня среди арестованных 35 членов запрещенных экстремистских движений", - сказал Ожаров на брифинге в понедельник.Так, по его словам, в Алма-Ате задержана группа криминально ориентированных членов деструктивного религиозного течения."При задержании обнаружено огнестрельное оружие, готовое к применению. Они координировали действия своей группы. При этом одна часть находилась на баррикадах в нижней части города, а другая – на площади", - пояснил Ожаров.В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
https://ria.ru/20220207/kazakhstan-1771499442.html
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казахстан, генеральная прокуратура казахстана, в мире, жанаозен, оон, актау
16:08 07.02.2022 (обновлено: 16:11 07.02.2022)
В Казахстане рассказали об участии экстремистских движений в беспорядках
Прокуратура Казахстана арестовала 35 участников беспорядков из экстремистских движений