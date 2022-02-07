В Москве и Банги занялись экономическими проектами, заявил посол ЦАР
Посол Додону-Пунагаза заявил, что Москва и Банги занялись экономическим развитием ЦАР
© Фото : Минобороны РФ/Timofeev VladislavПосол Центральной Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза
© Фото : Минобороны РФ/Timofeev Vladislav
Посол Центральной Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия и ЦАР вслед за укреплением безопасности в стране сосредоточились на экономическом развитии, заявил РИА Новости посол Центральноафриканской республики в Москве Леон Додону-Пунагаза.
"Сейчас мы начали работать над проектами по экономическому развитию ЦАР. Потому что с тем, что касается безопасности, мы уже почти разобрались... Так что с Россией сейчас надо заниматься экономическим развитием, больше в этой области работать. Потому что эти французы или западное общество считают, что все равно Россия ничего не будет делать в плане экономики", - сказал он.
Ранее посол заявил, что Россия за год навела порядок в ЦАР, а Запад не мог сделать это десятилетиями. Он также добавил, что ЦАР – это суверенное государство и само имеет право выбирать, с кем дружить.
В Москве неоднократно опровергали утверждения о военном присутствии РФ в различных африканских странах. Посол РФ в Банги заявлял РИА Новости, что в ЦАР присутствуют российские инструкторы, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета. По его словам, называть этих людей наемниками некорректно, они не участвуют в боестолкновениях.