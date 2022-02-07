Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220207/ekonomika-1771415390.html
В Москве и Банги занялись экономическими проектами, заявил посол ЦАР
В Москве и Банги занялись экономическими проектами, заявил посол ЦАР - РИА Новости, 07.02.2022
В Москве и Банги занялись экономическими проектами, заявил посол ЦАР
Россия и ЦАР вслед за укреплением безопасности в стране сосредоточились на экономическом развитии, заявил РИА Новости посол Центральноафриканской республики в... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T10:11
2022-02-07T10:11
в мире
цар
совет безопасности оон
леон додону-пунагаза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767277599_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_0a7421c620c00746324c7a326210438f.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия и ЦАР вслед за укреплением безопасности в стране сосредоточились на экономическом развитии, заявил РИА Новости посол Центральноафриканской республики в Москве Леон Додону-Пунагаза.Ранее посол заявил, что Россия за год навела порядок в ЦАР, а Запад не мог сделать это десятилетиями. Он также добавил, что ЦАР – это суверенное государство и само имеет право выбирать, с кем дружить.В Москве неоднократно опровергали утверждения о военном присутствии РФ в различных африканских странах. Посол РФ в Банги заявлял РИА Новости, что в ЦАР присутствуют российские инструкторы, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета. По его словам, называть этих людей наемниками некорректно, они не участвуют в боестолкновениях.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220207/tsar-1771413224.html
цар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767277599_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_872f9fb40707c99a5b5cef71b9a66233.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цар, совет безопасности оон, леон додону-пунагаза
10:11 07.02.2022
 
В Москве и Банги занялись экономическими проектами, заявил посол ЦАР

Посол Додону-Пунагаза заявил, что Москва и Банги занялись экономическим развитием ЦАР

© Фото : Минобороны РФ/Timofeev VladislavПосол Центральной Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза
Посол Центральной Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© Фото : Минобороны РФ/Timofeev Vladislav
Посол Центральной Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия и ЦАР вслед за укреплением безопасности в стране сосредоточились на экономическом развитии, заявил РИА Новости посол Центральноафриканской республики в Москве Леон Додону-Пунагаза.
"Сейчас мы начали работать над проектами по экономическому развитию ЦАР. Потому что с тем, что касается безопасности, мы уже почти разобрались... Так что с Россией сейчас надо заниматься экономическим развитием, больше в этой области работать. Потому что эти французы или западное общество считают, что все равно Россия ничего не будет делать в плане экономики", - сказал он.
Ранее посол заявил, что Россия за год навела порядок в ЦАР, а Запад не мог сделать это десятилетиями. Он также добавил, что ЦАР – это суверенное государство и само имеет право выбирать, с кем дружить.
В Москве неоднократно опровергали утверждения о военном присутствии РФ в различных африканских странах. Посол РФ в Банги заявлял РИА Новости, что в ЦАР присутствуют российские инструкторы, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета. По его словам, называть этих людей наемниками некорректно, они не участвуют в боестолкновениях.
Читайте полный текст интервью >>
Посол Центральной Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
09:48В мире
Посол ЦАР: Россия навела порядок за год, а Запад не мог десятилетиями
 
В миреЦАРСовет Безопасности ООНЛеон Додону-Пунагаза
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала