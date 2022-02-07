https://ria.ru/20220207/ekonomika-1771415390.html

В Москве и Банги занялись экономическими проектами, заявил посол ЦАР

В Москве и Банги занялись экономическими проектами, заявил посол ЦАР - РИА Новости, 07.02.2022

В Москве и Банги занялись экономическими проектами, заявил посол ЦАР

Россия и ЦАР вслед за укреплением безопасности в стране сосредоточились на экономическом развитии, заявил РИА Новости посол Центральноафриканской республики в... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T10:11

2022-02-07T10:11

2022-02-07T10:11

в мире

цар

совет безопасности оон

леон додону-пунагаза

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия и ЦАР вслед за укреплением безопасности в стране сосредоточились на экономическом развитии, заявил РИА Новости посол Центральноафриканской республики в Москве Леон Додону-Пунагаза.Ранее посол заявил, что Россия за год навела порядок в ЦАР, а Запад не мог сделать это десятилетиями. Он также добавил, что ЦАР – это суверенное государство и само имеет право выбирать, с кем дружить.В Москве неоднократно опровергали утверждения о военном присутствии РФ в различных африканских странах. Посол РФ в Банги заявлял РИА Новости, что в ЦАР присутствуют российские инструкторы, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета. По его словам, называть этих людей наемниками некорректно, они не участвуют в боестолкновениях.Читайте полный текст интервью >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220207/tsar-1771413224.html

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в мире, цар, совет безопасности оон, леон додону-пунагаза