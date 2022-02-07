https://ria.ru/20220207/egipet-1771540760.html

Посол Египта: участие страны в ПМЭФ расширит сферу совместного бизнеса

Посол Египта: участие страны в ПМЭФ расширит сферу совместного бизнеса - РИА Новости, 07.02.2022

Посол Египта: участие страны в ПМЭФ расширит сферу совместного бизнеса

Участие Египта в почетном статусе страны-гостя в предстоящем в июне юбилейном 25-м Петербургском международном экономическом форуме раскроет обеим сторонам... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T19:06

2022-02-07T19:06

2022-02-07T19:05

пмэф

фонд "росконгресс"

египет

александр стуглев

петербургский международный экономический форум (фонд)

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Участие Египта в почетном статусе страны-гостя в предстоящем в июне юбилейном 25-м Петербургском международном экономическом форуме раскроет обеим сторонам возможности для совместного бизнеса и будет способствовать развитию торгово-экономических отношений между нашими странами, заявил посол Египта в РФ Назих Нагари на встрече с председателем правления, директором Фонда Росконгресс Александром Стуглевым, сообщает Фонд Росконгресс.На встрече, в частности, обсудили строительство на ПМЭФ-2022 национального павильона Египта, площадь которого составит более 500 квадратных метров."Мы очень признательны за возможность принять участие в ПМЭФ-2022 в качестве страны-гостя, так как это укрепит наше сотрудничество с Россией во всех секторах и продемонстрирует наш потенциал в сфере инвестиций и туризма, а также в различных отраслях египетской экономики", - приводятся в сообщении слова Нагари.В свою очередь, Стуглев отметил, что в этом году площадка форума станет местом притяжения не только представителей органов власти, бизнес-сообщества и экспертов."Мы уже давно занимаемся развитием молодежных программ в экосистеме Фонда Росконгресс и теперь с уверенностью можем сказать, что охватываем весь возрастной диапазон, начиная от самых юных, кто принимает участие в "Точка Юниор", сообщество лидеров и предпринимателей "Friends for Leadership", а также кластер молодых ученых", – сказал он.

https://ria.ru/20210910/analitika-1749505957.html

египет

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пмэф, фонд "росконгресс", египет, александр стуглев, петербургский международный экономический форум (фонд)