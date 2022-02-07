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Журналисты DW смогут работать на переговорах Путина и Шольца
Журналисты DW смогут работать на переговорах Путина и Шольца - РИА Новости, 07.02.2022
Журналисты DW смогут работать на переговорах Путина и Шольца
Если журналисты Deutsche Welle приедут в Россию в составе пула с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, то смогут освещать его переговоры с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T12:54
2022-02-07T12:54
2022-02-07T12:54
медиавойны
дмитрий песков
владимир путин
олаф шольц
deutsche welle
медиа - общество
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Если журналисты Deutsche Welle приедут в Россию в составе пула с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, то смогут освещать его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее МИД РФ заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что в ходе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать."Безусловно, если в журналистском пуле будут представители Deutsche Welle, да, они смогут работать", - сказал Песков журналистам."Другое дело, что компания не сможет больше иметь своего корпункта здесь, компания не сможет осуществлять вещание на территории Российской Федерации", - добавил Песков.Президент РФ проведет переговоры с канцлером ФРГ 15 февраля в Москве.
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дмитрий песков, владимир путин, олаф шольц, deutsche welle, медиа - общество
Журналисты DW смогут работать на переговорах Путина и Шольца
Песков: журналисты DW смогут освещать переговоры Путина и Шольца в составе пула канцлера
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Если журналисты Deutsche Welle приедут в Россию в составе пула с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, то смогут освещать его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее МИД РФ заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России
, являются ответными, и в случае, если Германия
изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что в ходе визита главы МИД Германии Анналены Бербок
в Москву
были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин
отказался это обсуждать.
"Безусловно, если в журналистском пуле будут представители Deutsche Welle, да, они смогут работать", - сказал Песков журналистам.
"Другое дело, что компания не сможет больше иметь своего корпункта здесь, компания не сможет осуществлять вещание на территории Российской Федерации", - добавил Песков.
Президент РФ проведет переговоры с канцлером ФРГ 15 февраля в Москве.