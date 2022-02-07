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В Москве столкнулись шесть автомобилей
В Москве столкнулись шесть автомобилей - РИА Новости, 07.02.2022
В Москве столкнулись шесть автомобилей
Массовое ДТП с шестью автомобилями произошло на улице Верхняя Масловка на севере Москвы, движение перекрыто, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T15:32
2022-02-07T15:32
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Массовое ДТП с шестью автомобилями произошло на улице Верхняя Масловка на севере Москвы, движение перекрыто, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На улице Верхняя Масловка в районе дома 29 произошло ДТП с участием шести автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.Отмечается, что перекрыта единственная полоса движения.
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происшествия, авто, москва
15:32 07.02.2022
 
В Москве столкнулись шесть автомобилей

На севере Москвы произошло ДТП с шестью автомобилями

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ДПС подает водителю сигнал об остановке
Сотрудник ДПС подает водителю сигнал об остановке - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ДПС подает водителю сигнал об остановке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Массовое ДТП с шестью автомобилями произошло на улице Верхняя Масловка на севере Москвы, движение перекрыто, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На улице Верхняя Масловка в районе дома 29 произошло ДТП с участием шести автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что перекрыта единственная полоса движения.
 
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