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В Москве столкнулись шесть автомобилей

В Москве столкнулись шесть автомобилей - РИА Новости, 07.02.2022

В Москве столкнулись шесть автомобилей

Массовое ДТП с шестью автомобилями произошло на улице Верхняя Масловка на севере Москвы, движение перекрыто, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T15:32

2022-02-07T15:32

2022-02-07T15:32

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Массовое ДТП с шестью автомобилями произошло на улице Верхняя Масловка на севере Москвы, движение перекрыто, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На улице Верхняя Масловка в районе дома 29 произошло ДТП с участием шести автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.Отмечается, что перекрыта единственная полоса движения.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, москва