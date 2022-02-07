https://ria.ru/20220207/dtp-1771473569.html
При столкновении грузовика и легковушки под Самарой погибли три человека
При столкновении грузовика и легковушки под Самарой погибли три человека - РИА Новости, 07.02.2022
При столкновении грузовика и легковушки под Самарой погибли три человека
Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе в Самарской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T13:55
2022-02-07T13:55
2022-02-07T13:55
происшествия
авто
ставропольский район
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САМАРА, 7 фев – РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.По предварительным данным полиции, авария произошла в понедельник в Ставропольском районе, столкнулись грузовик и легковой автомобиль."Предварительно, погибли три человека, в том числе несовершеннолетний", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220207/dtp-1771412754.html
ставропольский район
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происшествия, авто, ставропольский район
При столкновении грузовика и легковушки под Самарой погибли три человека
В ДТП с участием грузовика под Самарой погибли три человека, в том числе ребенок