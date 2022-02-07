Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220207/dtp-1771473569.html
При столкновении грузовика и легковушки под Самарой погибли три человека
При столкновении грузовика и легковушки под Самарой погибли три человека - РИА Новости, 07.02.2022
При столкновении грузовика и легковушки под Самарой погибли три человека
Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе в Самарской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T13:55
2022-02-07T13:55
происшествия
авто
ставропольский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg
САМАРА, 7 фев – РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.По предварительным данным полиции, авария произошла в понедельник в Ставропольском районе, столкнулись грузовик и легковой автомобиль."Предварительно, погибли три человека, в том числе несовершеннолетний", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220207/dtp-1771412754.html
ставропольский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6272b03414be7ebdbcfc2859f107bd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, ставропольский район
13:55 07.02.2022
 
При столкновении грузовика и легковушки под Самарой погибли три человека

В ДТП с участием грузовика под Самарой погибли три человека, в том числе ребенок

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 7 фев – РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
По предварительным данным полиции, авария произошла в понедельник в Ставропольском районе, столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
"Предварительно, погибли три человека, в том числе несовершеннолетний", - сказал собеседник агентства.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
10:00
Под Тулой после массового ДТП госпитализировали четырех человек
 
ПроисшествияАвтоСтавропольский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала