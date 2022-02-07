https://ria.ru/20220207/donbass-1771490300.html

В Киеве отвергли присутствие иностранных наемников в Донбассе

В Киеве отвергли присутствие иностранных наемников в Донбассе - РИА Новости, 07.02.2022

В Киеве отвергли присутствие иностранных наемников в Донбассе

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины опроверг информацию о польских наемниках в Донбассе и отметил, что в зоне конфликта в... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T15:02

2022-02-07T15:02

2022-02-07T15:02

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КИЕВ, 7 фев – РИА Новости. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины опроверг информацию о польских наемниках в Донбассе и отметил, что в зоне конфликта в составе подразделений украинских силовиков находятся только граждане Украины.Ранее управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о прибытии на подконтрольную Киеву территорию Донбасса наёмников из Польши."Оккупационным войскам в очередной раз привиделись иностранные "наемники", теперь из Польши. Центр стратегических коммуникаций напоминает, что на территории Украины представители стран НАТО выступают только как инструкторы. И они находятся в учебных центрах, поэтому никаких "польских/американских и тому подобных наемников" на Украине нет", - говорится в сообщении в Facebook центра, который создан при министерстве культуры и информационной безопасности Украины.Также в центре отметили, что в зоне конфликта в Донбассе в составе подразделений украинских силовиков находятся только граждане Украины.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220131/tsru-1770245578.html

https://ria.ru/20211224/naemniki-1765255783.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, нато, ситуация в днр и лнр