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В Киеве отвергли присутствие иностранных наемников в Донбассе
В Киеве отвергли присутствие иностранных наемников в Донбассе - РИА Новости, 07.02.2022
В Киеве отвергли присутствие иностранных наемников в Донбассе
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины опроверг информацию о польских наемниках в Донбассе и отметил, что в зоне конфликта в... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T15:02
2022-02-07T15:02
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
нато
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 7 фев – РИА Новости. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины опроверг информацию о польских наемниках в Донбассе и отметил, что в зоне конфликта в составе подразделений украинских силовиков находятся только граждане Украины.Ранее управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о прибытии на подконтрольную Киеву территорию Донбасса наёмников из Польши."Оккупационным войскам в очередной раз привиделись иностранные "наемники", теперь из Польши. Центр стратегических коммуникаций напоминает, что на территории Украины представители стран НАТО выступают только как инструкторы. И они находятся в учебных центрах, поэтому никаких "польских/американских и тому подобных наемников" на Украине нет", - говорится в сообщении в Facebook центра, который создан при министерстве культуры и информационной безопасности Украины.Также в центре отметили, что в зоне конфликта в Донбассе в составе подразделений украинских силовиков находятся только граждане Украины.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220131/tsru-1770245578.html
https://ria.ru/20211224/naemniki-1765255783.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, нато, ситуация в днр и лнр
15:02 07.02.2022
 
В Киеве отвергли присутствие иностранных наемников в Донбассе

Центр инфобезопасности: в зоне конфликта в Донбассе есть только граждане Украины

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
Читать ria.ru в
КИЕВ, 7 фев – РИА Новости. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины опроверг информацию о польских наемниках в Донбассе и отметил, что в зоне конфликта в составе подразделений украинских силовиков находятся только граждане Украины.
Ранее управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о прибытии на подконтрольную Киеву территорию Донбасса наёмников из Польши.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 07:19
Глава ЛНР: ЦРУ обучает для Украины организаторов партизанского движения
"Оккупационным войскам в очередной раз привиделись иностранные "наемники", теперь из Польши. Центр стратегических коммуникаций напоминает, что на территории Украины представители стран НАТО выступают только как инструкторы. И они находятся в учебных центрах, поэтому никаких "польских/американских и тому подобных наемников" на Украине нет", - говорится в сообщении в Facebook центра, который создан при министерстве культуры и информационной безопасности Украины.
Также в центре отметили, что в зоне конфликта в Донбассе в составе подразделений украинских силовиков находятся только граждане Украины.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря 2021, 03:02
Экс-подполковник СБУ заявил, что на Украине действуют британские наемники
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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