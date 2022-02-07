В Киеве отвергли присутствие иностранных наемников в Донбассе
Центр инфобезопасности: в зоне конфликта в Донбассе есть только граждане Украины
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
КИЕВ, 7 фев – РИА Новости. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины опроверг информацию о польских наемниках в Донбассе и отметил, что в зоне конфликта в составе подразделений украинских силовиков находятся только граждане Украины.
Ранее управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о прибытии на подконтрольную Киеву территорию Донбасса наёмников из Польши.
"Оккупационным войскам в очередной раз привиделись иностранные "наемники", теперь из Польши. Центр стратегических коммуникаций напоминает, что на территории Украины представители стран НАТО выступают только как инструкторы. И они находятся в учебных центрах, поэтому никаких "польских/американских и тому подобных наемников" на Украине нет", - говорится в сообщении в Facebook центра, который создан при министерстве культуры и информационной безопасности Украины.
Также в центре отметили, что в зоне конфликта в Донбассе в составе подразделений украинских силовиков находятся только граждане Украины.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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