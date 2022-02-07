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https://ria.ru/20220207/donbass-1771471916.html
Главы МИД Чехии, Словакии и Австрии приехали в Донбасс
Главы МИД Чехии, Словакии и Австрии приехали в Донбасс - РИА Новости, 07.02.2022
Главы МИД Чехии, Словакии и Австрии приехали в Донбасс
Главы МИД Чехии, Словакии и Австрии находятся с визитом в Донбассе, заявил журналистам в понедельник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T13:48
2022-02-07T17:55
в мире
ситуация в днр и лнр
чехия
словакия
австрия
донбасс
украина
дмитрий кулеба
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КИЕВ, 7 фев — РИА Новости. Главы МИД Чехии, Словакии и Австрии находятся с визитом в Донбассе, заявил журналистам в понедельник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Главы МИД Чехии, Австрии и Словакии Ян Липавский, Александер Шалленберг и Иван Корчок 7-8 февраля совершают визит на Украину."Мои коллеги из Австрии, Словакии, Чехии вместе находятся в Станице Луганской. Там они собственными глазами могут увидеть последствия российской агрессии и усилия Украины по ее преодолению", — сказал Кулеба на брифинге.
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в мире, ситуация в днр и лнр, чехия, словакия, австрия, донбасс, украина, дмитрий кулеба
13:48 07.02.2022 (обновлено: 17:55 07.02.2022)
 
Главы МИД Чехии, Словакии и Австрии приехали в Донбасс

Главы МИД Чехии, Словакии и Австрии приехали в Станицу Луганскую в Донбассе

© REUTERS / Maksim LevinУкраинский военный на позиции в Луганской области
Украинский военный на позиции в Луганской области - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / Maksim Levin
Украинский военный на позиции в Луганской области
Читать ria.ru в
КИЕВ, 7 фев — РИА Новости. Главы МИД Чехии, Словакии и Австрии находятся с визитом в Донбассе, заявил журналистам в понедельник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Главы МИД Чехии, Австрии и Словакии Ян Липавский, Александер Шалленберг и Иван Корчок 7-8 февраля совершают визит на Украину.
"Мои коллеги из Австрии, Словакии, Чехии вместе находятся в Станице Луганской. Там они собственными глазами могут увидеть последствия российской агрессии и усилия Украины по ее преодолению", — сказал Кулеба на брифинге.
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения под Авдеевкой, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
11:06
В ДНР заявили о прибытии в Донбасс наемников из Польши
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРЧехияСловакияАвстрияДонбассУкраинаДмитрий Кулеба
 
 
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