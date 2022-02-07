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Главы МИД Чехии, Словакии и Австрии приехали в Донбасс

Главы МИД Чехии, Словакии и Австрии приехали в Донбасс - РИА Новости, 07.02.2022

Главы МИД Чехии, Словакии и Австрии приехали в Донбасс

Главы МИД Чехии, Словакии и Австрии находятся с визитом в Донбассе, заявил журналистам в понедельник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T13:48

2022-02-07T13:48

2022-02-07T17:55

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дмитрий кулеба

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КИЕВ, 7 фев — РИА Новости. Главы МИД Чехии, Словакии и Австрии находятся с визитом в Донбассе, заявил журналистам в понедельник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Главы МИД Чехии, Австрии и Словакии Ян Липавский, Александер Шалленберг и Иван Корчок 7-8 февраля совершают визит на Украину."Мои коллеги из Австрии, Словакии, Чехии вместе находятся в Станице Луганской. Там они собственными глазами могут увидеть последствия российской агрессии и усилия Украины по ее преодолению", — сказал Кулеба на брифинге.

https://ria.ru/20220207/donbass-1771427593.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, чехия, словакия, австрия, донбасс, украина, дмитрий кулеба