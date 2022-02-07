https://ria.ru/20220207/donbass-1771427593.html

В ДНР заявили о прибытии в Донбасс наемников из Польши

В ДНР заявили о прибытии в Донбасс наемников из Польши - РИА Новости, 07.02.2022

В ДНР заявили о прибытии в Донбасс наемников из Польши

На подконтрольную Киеву территорию Донбасса приехали военные из Польши, заявили в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T11:06

2022-02-07T11:06

2022-02-07T16:34

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ДОНЕЦК, 7 фев — РИА Новости. На подконтрольную Киеву территорию Донбасса приехали военные из Польши, заявили в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики."Разведкой Народной милиции ДНР получены сведения о прибытии в зону проведения так называемой операции объединенных сил вооруженных сил Украины польских наемников", — сказал журналистам представитель ведомства.Он пояснил, что в районе населенного пункта Попасная заметили две группы вооруженных людей, в каждой — до 20 человек, "в смешанной форме одежды тактического типа"."Установлено, что указанные лица разговаривают на польском языке и прибыли для выполнения задач в зоне ответственности 24-й механизированной бригады. Их задача – проведение совместно с подразделениями украинских сил специальных операций точечных диверсионно-террористических актов, направленных на выведение из строя объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и запугивание местного населения", — рассказал представитель Народной милиции.В ведомстве считают, что перед возможным началом наступления украинских силовиков наемники попытаются нанести наиболее значимый урон объектам гражданской инфраструктуры, чтобы вынудить подразделения ДНР на ответные действия."Эти действия украинская сторона, оправдываясь в глазах мирового сообщества, попытается использовать как предлог для начала боевых действий. На территорию Украины поляки прибыли под видом инструкторов, направленных для участия в учебно-тренировочной миссии по подготовке украинских военнослужащих", — отметили там.Заявления Польши о военной помощи Киеву несовместимы не только с председательством, но и с членством Варшавы в ОБСЕ, добавил официальный представитель Народной милиции ДНР.Он пояснил, что продолжаются поставки летального оружия западными странами на Украину и, по мнению ведомства, циничными выглядят действия правительства Польши."В начале этого года, когда Польша принимала председательство в ОБСЕ, премьер-министр Матеуш Моравецкий говорил, что Польша сделает все необходимое для мира и безопасности в Европе", — напомнил представитель ведомства.Через месяц Моравецкий открыто заявил о намерении передать Украине боеприпасы, ПЗРК "Гром" и беспилотные летательные аппараты, которыми, по мнению управления Народной милиции ДНР, оснащаются не только вооруженные силы Украины, но и националистические организации."Заявления польской стороны не способствуют миру и стабильности, а провоцируют эскалацию обстановки и подталкивают Киев начать геноцид населения Донбасса. Считаем, что действия Варшавы несовместимы не только с председательством, но и с членством Польши в ОБСЕ", — сказал представить Народной милиции ДНР.Кроме того, в Донбассе заявили о прибытии в регион националистов из запрещенной в России организации "Правый сектор"*."В расположение 54-й отдельной механизированной и 56-й отдельной мотопехотной бригад прибыли два подразделения, состоящие из боевиков "Правого сектора"*, численностью по 70-80 человек каждое. Все боевики имеют опыт боевых действий и прошли подготовку под руководством британских инструкторов", — поделился сведениями представитель Народной милиции.Он пояснил, что националистов распределяют в подразделения, занимающие позиции в первом эшелоне на северных и западных подступах к Донецку."Украинское командование не просто усиливает свою группировку возле столицы Донецкой народной республики, а формирует штурмовые группы из идеологически мотивированных националистов, которые должны будут вести боевые действия в городе и выполнять задачи, невзирая на гибель мирного населения", — предупредил представитель ведомства.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220205/dnr-1771245529.html

https://ria.ru/20220203/dnr-1770811801.html

https://ria.ru/20220203/ukraina-1770867920.html

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в мире, матеуш моравецкий, россия, варшава, киев, правый сектор, обсе, ситуация в днр и лнр