Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20220207/dolg-1771446124.html
Лукашенко заявил о 15 тысячах долларов, которые задолжала Тихановская
Лукашенко заявил о 15 тысячах долларов, которые задолжала Тихановская - РИА Новости, 07.02.2022
Лукашенко заявил о 15 тысячах долларов, которые задолжала Тихановская
Президент Белорусcии Александр Лукашенко заявил, что экс-кандидат в президенты республики, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская осталась должна 15... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T12:06
2022-02-07T12:06
протесты в белоруссии
в мире
владимир соловьев (телеведущий)
белоруссия
александр лукашенко
светлана тихановская
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743340873_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d4b32569bf72cbb44edff56d83e4fd10.jpg
МИНСК, 7 фев - РИА Новости. Президент Белорусcии Александр Лукашенко заявил, что экс-кандидат в президенты республики, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская осталась должна 15 тысяч долларов госпредприятию."Немного должна. Ну, в данном же случае не в деньгах дело", - сказал Лукашенко в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьеву для YouTube канала "Соловьев Live". Он уточнил, что речь идет о 15 тысячах долларов. На уточняющий вопрос пыталась ли она вернуть их, Лукашенко сказал, что "с ней контактов не имеем"."Могла бы (по почте вернуть – ред.), тем более деньги ж госпредприятия, не частные… У нас всё есть для того, чтобы подтвердить, что она брала деньги. Поэтому она понимает, что лучше замять этот вопрос... я его не поднимаю, ну и она молчит", - добавил Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает победителем президентских выборов Тихановскую. Выехавшая в Литву Тихановская является фигурантом ряда уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал. Лукашенко неоднократно обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
https://ria.ru/20210706/prigovor-1740044175.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743340873_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_615bf22a347bb67e167471e34774572e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир соловьев (телеведущий), белоруссия, александр лукашенко, светлана тихановская
12:06 07.02.2022
 
Лукашенко заявил о 15 тысячах долларов, которые задолжала Тихановская

Президент Белоруссии Лукашенко: экс-кандидат Тихановская осталась должна 15 тысяч долларов

© AP Photo / Robert BumstedСветлана Тихановская во время интервью в Нью-Йорке
Светлана Тихановская во время интервью в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© AP Photo / Robert Bumsted
Светлана Тихановская во время интервью в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 фев - РИА Новости. Президент Белорусcии Александр Лукашенко заявил, что экс-кандидат в президенты республики, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская осталась должна 15 тысяч долларов госпредприятию.
"Немного должна. Ну, в данном же случае не в деньгах дело", - сказал Лукашенко в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьеву для YouTube канала "Соловьев Live". Он уточнил, что речь идет о 15 тысячах долларов. На уточняющий вопрос пыталась ли она вернуть их, Лукашенко сказал, что "с ней контактов не имеем".
"Могла бы (по почте вернуть – ред.), тем более деньги ж госпредприятия, не частные… У нас всё есть для того, чтобы подтвердить, что она брала деньги. Поэтому она понимает, что лучше замять этот вопрос... я его не поднимаю, ну и она молчит", - добавил Лукашенко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает победителем президентских выборов Тихановскую. Выехавшая в Литву Тихановская является фигурантом ряда уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал. Лукашенко неоднократно обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
Виктор Бабарико в суде во время оглашения приговора. 6 июля 2021 - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля 2021, 10:05
Верховный суд Белоруссии приговорил Бабарико к 14 годам лишения свободы
 
Протесты в БелоруссииВ миреВладимир Соловьев (телеведущий)БелоруссияАлександр ЛукашенкоСветлана Тихановская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала