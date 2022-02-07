https://ria.ru/20220207/dolg-1771446124.html

Лукашенко заявил о 15 тысячах долларов, которые задолжала Тихановская

Лукашенко заявил о 15 тысячах долларов, которые задолжала Тихановская - РИА Новости, 07.02.2022

Лукашенко заявил о 15 тысячах долларов, которые задолжала Тихановская

Президент Белорусcии Александр Лукашенко заявил, что экс-кандидат в президенты республики, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская осталась должна 15... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T12:06

2022-02-07T12:06

2022-02-07T12:06

протесты в белоруссии

в мире

владимир соловьев (телеведущий)

белоруссия

александр лукашенко

светлана тихановская

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МИНСК, 7 фев - РИА Новости. Президент Белорусcии Александр Лукашенко заявил, что экс-кандидат в президенты республики, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская осталась должна 15 тысяч долларов госпредприятию."Немного должна. Ну, в данном же случае не в деньгах дело", - сказал Лукашенко в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьеву для YouTube канала "Соловьев Live". Он уточнил, что речь идет о 15 тысячах долларов. На уточняющий вопрос пыталась ли она вернуть их, Лукашенко сказал, что "с ней контактов не имеем"."Могла бы (по почте вернуть – ред.), тем более деньги ж госпредприятия, не частные… У нас всё есть для того, чтобы подтвердить, что она брала деньги. Поэтому она понимает, что лучше замять этот вопрос... я его не поднимаю, ну и она молчит", - добавил Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает победителем президентских выборов Тихановскую. Выехавшая в Литву Тихановская является фигурантом ряда уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал. Лукашенко неоднократно обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".

https://ria.ru/20210706/prigovor-1740044175.html

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в мире, владимир соловьев (телеведущий), белоруссия, александр лукашенко, светлана тихановская