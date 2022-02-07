23:50 07.02.2022 (обновлено: 02:01 08.02.2022)
США и Германия готовы к продолжению диалога с Россией, заявил Байден
Президент Байден заявил, что США и Германия готовы к продолжению диалога с Россией
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. США и Германия готовы продолжать вести добросовестные переговоры с Россией по вопросам безопасности, заявил в понедельник американский президент Джо Байден.
"Мы дали очень четко понять, что готовы продолжать вести переговоры с Россией в духе доброй воли", - сказал Байден на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Хозяин Белого дома подчеркнул, что считает дипломатию наилучшим способом разрешить сложившуюся напряженность между Россией и странами Запада вокруг Украины.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.