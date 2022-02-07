https://ria.ru/20220207/dialog-1771572069.html

США и Германия готовы к продолжению диалога с Россией, заявил Байден

США и Германия готовы к продолжению диалога с Россией, заявил Байден - РИА Новости, 08.02.2022

США и Германия готовы к продолжению диалога с Россией, заявил Байден

США и Германия готовы продолжать вести добросовестные переговоры с Россией по вопросам безопасности, заявил в понедельник американский президент Джо Байден. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-07T23:50

2022-02-07T23:50

2022-02-08T02:01

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джо байден

олаф шольц

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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. США и Германия готовы продолжать вести добросовестные переговоры с Россией по вопросам безопасности, заявил в понедельник американский президент Джо Байден."Мы дали очень четко понять, что готовы продолжать вести переговоры с Россией в духе доброй воли", - сказал Байден на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.Хозяин Белого дома подчеркнул, что считает дипломатию наилучшим способом разрешить сложившуюся напряженность между Россией и странами Запада вокруг Украины.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220208/ugroza-1771580000.html

сша

россия

германия

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в мире, сша, россия, германия, джо байден, олаф шольц