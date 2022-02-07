Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220207/deputat-1771473687.html
На Украине задержали депутата Рады от "Слуги народа"
На Украине задержали депутата Рады от "Слуги народа" - РИА Новости, 07.02.2022
На Украине задержали депутата Рады от "Слуги народа"
Правоохранители задержали депутата Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых, подозреваемого в получении взятки,... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T13:56
2022-02-07T13:56
в мире
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
украина
верховная рада украины
партия "слуга народа"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/80/1556688090_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_2c2591570f2d2d62fa30d2e7aef3faac.jpg
КИЕВ, 7 фев – РИА Новости. Правоохранители задержали депутата Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых, подозреваемого в получении взятки, сообщила в понедельник пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).Ранее пресс-служба НАБУ сообщила, что правоохранители разоблачили Кузьминых при получении взятки в размере 558 тысяч гривен (19,7 тысячи долларов). Позже НАБУ объявило Кузьминых в розыск из-за его систематической неявки на вызовы правоохранительных органов и отсутствия по месту жительства. Сам депутат заявил, что узнал из интернета об объявлении его в розыск, по его словам, он не скрывается от следствия."Только что НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) задержали действующего нардепа по подозрению в получении 558 тысяч гривен (19,7 тысячи долларов) неправомерной выгоды. Он находился в розыске", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram. По данным пресс-службы, депутату вручат ходатайство об избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20210830/ukraina-1747894505.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/80/1556688090_101:0:1701:1200_1920x0_80_0_0_a1d584e8f4c58f3932afa0612a5b8613.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), украина, верховная рада украины, партия "слуга народа"
13:56 07.02.2022
 
На Украине задержали депутата Рады от "Слуги народа"

На Украине задержали депутата Рады от "Слуги народа" Кузьминых по подозрению во взятке

© Фото : НАБУНациональное антикоррупционное бюро Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© Фото : НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Читать ria.ru в
КИЕВ, 7 фев – РИА Новости. Правоохранители задержали депутата Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых, подозреваемого в получении взятки, сообщила в понедельник пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Ранее пресс-служба НАБУ сообщила, что правоохранители разоблачили Кузьминых при получении взятки в размере 558 тысяч гривен (19,7 тысячи долларов). Позже НАБУ объявило Кузьминых в розыск из-за его систематической неявки на вызовы правоохранительных органов и отсутствия по месту жительства. Сам депутат заявил, что узнал из интернета об объявлении его в розыск, по его словам, он не скрывается от следствия.
"Только что НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) задержали действующего нардепа по подозрению в получении 558 тысяч гривен (19,7 тысячи долларов) неправомерной выгоды. Он находился в розыске", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram. По данным пресс-службы, депутату вручат ходатайство об избрании меры пресечения.
Автомобиль скорой помощи Украины - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа 2021, 20:11
На Украине разгорелся скандал из-за ДТП с депутатом от партии Зеленского
 
В миреНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)УкраинаВерховная Рада УкраиныПартия "Слуга народа"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала