https://ria.ru/20220207/deputat-1771473687.html

На Украине задержали депутата Рады от "Слуги народа"

На Украине задержали депутата Рады от "Слуги народа" - РИА Новости, 07.02.2022

На Украине задержали депутата Рады от "Слуги народа"

Правоохранители задержали депутата Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых, подозреваемого в получении взятки,... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T13:56

2022-02-07T13:56

2022-02-07T13:56

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КИЕВ, 7 фев – РИА Новости. Правоохранители задержали депутата Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых, подозреваемого в получении взятки, сообщила в понедельник пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).Ранее пресс-служба НАБУ сообщила, что правоохранители разоблачили Кузьминых при получении взятки в размере 558 тысяч гривен (19,7 тысячи долларов). Позже НАБУ объявило Кузьминых в розыск из-за его систематической неявки на вызовы правоохранительных органов и отсутствия по месту жительства. Сам депутат заявил, что узнал из интернета об объявлении его в розыск, по его словам, он не скрывается от следствия."Только что НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) задержали действующего нардепа по подозрению в получении 558 тысяч гривен (19,7 тысячи долларов) неправомерной выгоды. Он находился в розыске", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram. По данным пресс-службы, депутату вручат ходатайство об избрании меры пресечения.

https://ria.ru/20210830/ukraina-1747894505.html

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в мире, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), украина, верховная рада украины, партия "слуга народа"