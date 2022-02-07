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На Украине задержали депутата Рады от "Слуги народа"
На Украине задержали депутата Рады от "Слуги народа" - РИА Новости, 07.02.2022
На Украине задержали депутата Рады от "Слуги народа"
Правоохранители задержали депутата Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых, подозреваемого в получении взятки,... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T13:56
2022-02-07T13:56
2022-02-07T13:56
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национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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КИЕВ, 7 фев – РИА Новости. Правоохранители задержали депутата Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых, подозреваемого в получении взятки, сообщила в понедельник пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).Ранее пресс-служба НАБУ сообщила, что правоохранители разоблачили Кузьминых при получении взятки в размере 558 тысяч гривен (19,7 тысячи долларов). Позже НАБУ объявило Кузьминых в розыск из-за его систематической неявки на вызовы правоохранительных органов и отсутствия по месту жительства. Сам депутат заявил, что узнал из интернета об объявлении его в розыск, по его словам, он не скрывается от следствия."Только что НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) задержали действующего нардепа по подозрению в получении 558 тысяч гривен (19,7 тысячи долларов) неправомерной выгоды. Он находился в розыске", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram. По данным пресс-службы, депутату вручат ходатайство об избрании меры пресечения.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), украина, верховная рада украины, партия "слуга народа"
На Украине задержали депутата Рады от "Слуги народа"
На Украине задержали депутата Рады от "Слуги народа" Кузьминых по подозрению во взятке