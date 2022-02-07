Экс-главу Минэнерго Украины заочно арестовали по делу об угле из Донбасса
Суд заочно арестовал экс-главу Минэнерго Украины Демчишина по делу об угле из Донбасса
© AP Photo / Virginia MayoВладимир Демчишин
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Демчишин
КИЕВ, 7 фев – РИА Новости. Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, который проходит в качестве подозреваемого по делу о закупках угля из Донбасса, сообщило в понедельник агентство "Украинские новости" со ссылкой на офис генпрокурора.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении экс-министру энергетики Демчишину, который занимал эту должность с 2014 по 2016 год, по делу о поставках угля из Донбасса. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) вызвало Демчишина для проведения следственных действий в рамках расследования этого дела, но он не пришел. После этого суд разрешил задержать экс-чиновника, а ГБР объявило его в международный розыск.
"Печерский районный суд Киева избрал для бывшего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, который подозревается в содействии террористическим организациям самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик", меру пресечения в виде содержания под стражей заочно", - сообщило агентство на своем сайте.
Отмечается, что решение суда было вынесено еще 5 января. Место нахождения экс-чиновника по-прежнему остается неизвестным.
"Определением следственного судьи Печерского районного суда Киева в отношении Д. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей… По остальным вопросам, с соблюдением требований ст. 222 УПК сообщаем, что в настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, проводятся следственные (розыскные) и другие процессуальные действия, направленные на установление объективной истины. По результатам их проведения будет принято процессуальное решение согласно закону", - говорится в ответе офиса генпрокурора, который также приводится на сайте агентства.
СБУ ранее сообщила, что экс-министр энергетики в течение декабря 2014 – февраля 2015 года издал ряд приказов, которыми назначил на должности государственных предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях, представителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, следствие утверждает, что министр, превышая свои служебные полномочия, заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений о поставках угля с представителями ЛНР и ДНР.
По этому же делу проходят экс-президент Украины Петр Порошенко и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
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