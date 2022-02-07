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https://ria.ru/20220207/demchishin-1771510276.html
Экс-главу Минэнерго Украины заочно арестовали по делу об угле из Донбасса
Экс-главу Минэнерго Украины заочно арестовали по делу об угле из Донбасса - РИА Новости, 07.02.2022
Экс-главу Минэнерго Украины заочно арестовали по делу об угле из Донбасса
Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, который проходит в качестве... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T16:35
2022-02-07T16:35
в мире
петр порошенко
владимир демчишин
виктор медведчук
донецкая народная республика
луганская народная республика
оппозиционная платформа - за жизнь
служба безопасности украины
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КИЕВ, 7 фев – РИА Новости. Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, который проходит в качестве подозреваемого по делу о закупках угля из Донбасса, сообщило в понедельник агентство "Украинские новости" со ссылкой на офис генпрокурора.Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении экс-министру энергетики Демчишину, который занимал эту должность с 2014 по 2016 год, по делу о поставках угля из Донбасса. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) вызвало Демчишина для проведения следственных действий в рамках расследования этого дела, но он не пришел. После этого суд разрешил задержать экс-чиновника, а ГБР объявило его в международный розыск."Печерский районный суд Киева избрал для бывшего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, который подозревается в содействии террористическим организациям самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик", меру пресечения в виде содержания под стражей заочно", - сообщило агентство на своем сайте.Отмечается, что решение суда было вынесено еще 5 января. Место нахождения экс-чиновника по-прежнему остается неизвестным."Определением следственного судьи Печерского районного суда Киева в отношении Д. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей… По остальным вопросам, с соблюдением требований ст. 222 УПК сообщаем, что в настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, проводятся следственные (розыскные) и другие процессуальные действия, направленные на установление объективной истины. По результатам их проведения будет принято процессуальное решение согласно закону", - говорится в ответе офиса генпрокурора, который также приводится на сайте агентства.СБУ ранее сообщила, что экс-министр энергетики в течение декабря 2014 – февраля 2015 года издал ряд приказов, которыми назначил на должности государственных предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях, представителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, следствие утверждает, что министр, превышая свои служебные полномочия, заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений о поставках угля с представителями ЛНР и ДНР.По этому же делу проходят экс-президент Украины Петр Порошенко и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
https://ria.ru/20220207/deputat-1771473687.html
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в мире, петр порошенко, владимир демчишин, виктор медведчук, донецкая народная республика, луганская народная республика, оппозиционная платформа - за жизнь, служба безопасности украины, киев
16:35 07.02.2022
 
Экс-главу Минэнерго Украины заочно арестовали по делу об угле из Донбасса

Суд заочно арестовал экс-главу Минэнерго Украины Демчишина по делу об угле из Донбасса

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Демчишин
Владимир Демчишин - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Демчишин
Читать ria.ru в
КИЕВ, 7 фев – РИА Новости. Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, который проходит в качестве подозреваемого по делу о закупках угля из Донбасса, сообщило в понедельник агентство "Украинские новости" со ссылкой на офис генпрокурора.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении экс-министру энергетики Демчишину, который занимал эту должность с 2014 по 2016 год, по делу о поставках угля из Донбасса. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) вызвало Демчишина для проведения следственных действий в рамках расследования этого дела, но он не пришел. После этого суд разрешил задержать экс-чиновника, а ГБР объявило его в международный розыск.
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
13:56
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"Печерский районный суд Киева избрал для бывшего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, который подозревается в содействии террористическим организациям самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик", меру пресечения в виде содержания под стражей заочно", - сообщило агентство на своем сайте.
Отмечается, что решение суда было вынесено еще 5 января. Место нахождения экс-чиновника по-прежнему остается неизвестным.
"Определением следственного судьи Печерского районного суда Киева в отношении Д. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей… По остальным вопросам, с соблюдением требований ст. 222 УПК сообщаем, что в настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, проводятся следственные (розыскные) и другие процессуальные действия, направленные на установление объективной истины. По результатам их проведения будет принято процессуальное решение согласно закону", - говорится в ответе офиса генпрокурора, который также приводится на сайте агентства.
СБУ ранее сообщила, что экс-министр энергетики в течение декабря 2014 – февраля 2015 года издал ряд приказов, которыми назначил на должности государственных предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях, представителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, следствие утверждает, что министр, превышая свои служебные полномочия, заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений о поставках угля с представителями ЛНР и ДНР.
По этому же делу проходят экс-президент Украины Петр Порошенко и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
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В миреПетр ПорошенкоВладимир ДемчишинВиктор МедведчукДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаОппозиционная платформа - За жизньСлужба безопасности УкраиныКиев
 
 
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