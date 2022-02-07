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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220207/culkin-1771127063.html
Маколей Калкин создаст документальный сериал о кризисе среднего возраста
Маколей Калкин создаст документальный сериал о кризисе среднего возраста - РИА Новости, 07.02.2022
Маколей Калкин создаст документальный сериал о кризисе среднего возраста
Американский актер Маколей Калкин решил запустить документальный сериал "Macaulay Culkin’s Midlife Crisis" ("Кризис среднего возраста Маколея Калкина"),... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T00:36
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культура
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Американский актер Маколей Калкин решил запустить документальный сериал "Macaulay Culkin’s Midlife Crisis" ("Кризис среднего возраста Маколея Калкина"), сообщает Deadline. По информации издания, идея создания этого шоу родилась после вирусного поста звезды "Один дома" в твиттере. В августе 2020 года Калкин отпраздновал свое 40-летие и по этому случаю написал в соцсети: "Привет, ребят! Хотите почувствовать себя старыми? Так вот мне 40". Тогда его публикацию оценили на три миллиона лайков, а многие обратились к актеру за советами о том, как справиться с трудностями и приближающейся старостью. На этой волне Маколей Калкин провел даже онлайн-беседу, а теперь вместе с продюсерской компанией Lightbox разрабатывает масштабный проект.Ожидается, что актер будет путешествовать по миру, общаться с разными людьми и выяснять, что "значить быть по-настоящему взрослым". Калкин попробует ответить на такие вопросы: как в обществе, одержимым молодостью, должны воспринимать старение, что такое успешность в среднем возрасте и как ее измерить и другие. Вместе с актером над сериалом будут работать Саймон и Джонатан Чинн, а также Эмили Джерсон Сейнс, менеджер Маколея Калкина. Дата выхода шоу пока не объявлена.
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новости культуры, кино и сериалы, маколей калкин
00:36 07.02.2022 (обновлено: 00:39 07.02.2022)
 
Маколей Калкин создаст документальный сериал о кризисе среднего возраста

Маколей Калкин создаст документальный сериал о кризисе среднего возраста

© Invision/Jordan StraussМаколей Калкин на American Music Awards
Маколей Калкин на American Music Awards
© Invision/Jordan Strauss
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Американский актер Маколей Калкин решил запустить документальный сериал "Macaulay Culkin’s Midlife Crisis" ("Кризис среднего возраста Маколея Калкина"), сообщает Deadline.
По информации издания, идея создания этого шоу родилась после вирусного поста звезды "Один дома" в твиттере. В августе 2020 года Калкин отпраздновал свое 40-летие и по этому случаю написал в соцсети: "Привет, ребят! Хотите почувствовать себя старыми? Так вот мне 40".
Тогда его публикацию оценили на три миллиона лайков, а многие обратились к актеру за советами о том, как справиться с трудностями и приближающейся старостью. На этой волне Маколей Калкин провел даже онлайн-беседу, а теперь вместе с продюсерской компанией Lightbox разрабатывает масштабный проект.
Ожидается, что актер будет путешествовать по миру, общаться с разными людьми и выяснять, что "значить быть по-настоящему взрослым".
Калкин попробует ответить на такие вопросы: как в обществе, одержимым молодостью, должны воспринимать старение, что такое успешность в среднем возрасте и как ее измерить и другие.
Вместе с актером над сериалом будут работать Саймон и Джонатан Чинн, а также Эмили Джерсон Сейнс, менеджер Маколея Калкина.
Дата выхода шоу пока не объявлена.
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