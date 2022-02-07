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В Кремле следят за реакцией на встречу Путина и Кадырова
В Кремле следят за реакцией на встречу Путина и Кадырова - РИА Новости, 07.02.2022
В Кремле следят за реакцией на встречу Путина и Кадырова
Администрация президента РФ отслеживает реакцию на встречи Владимира Путина с главами регионов, это касается и его недавнего разговора с главой Чечни Рамзаном... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T13:16
2022-02-07T13:16
политика
михаил мишустин
дмитрий песков
владимир путин
россия
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Администрация президента РФ отслеживает реакцию на встречи Владимира Путина с главами регионов, это касается и его недавнего разговора с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Безусловно, все, что обсуждается на беседах глав регионов с президентом России, далее тщательно отслеживается различными профильными подразделениями администрации президента и другими ведомствами", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за тем, как отреагировало чеченское руководство на разговор о том, что происходит с силовыми структурами Чечни.На уточняющий вопрос, как оценивают в Кремле реакцию, он ответил, что "никаких новых оценок" у него нет.Ранее пресс-служба главы Чечни сообщила о прошедшей встрече Кадырова с президентом РФ Владимиром Путиным, позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил факт встречи, уточнив, что на ней обсуждалось социально-экономическое развитие республики. Сам Кадыров заявил, что встреча была доброй, были острые вопросы, нужно было личное участие президента. Позже Кадыров провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
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политика, михаил мишустин, дмитрий песков, владимир путин, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
13:16 07.02.2022
 
В Кремле следят за реакцией на встречу Путина и Кадырова

Пресс-секретарь Песков: в Кремле следят за реакцией на встречу Путина и Кадырова

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Администрация президента РФ отслеживает реакцию на встречи Владимира Путина с главами регионов, это касается и его недавнего разговора с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Безусловно, все, что обсуждается на беседах глав регионов с президентом России, далее тщательно отслеживается различными профильными подразделениями администрации президента и другими ведомствами", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за тем, как отреагировало чеченское руководство на разговор о том, что происходит с силовыми структурами Чечни.
На уточняющий вопрос, как оценивают в Кремле реакцию, он ответил, что "никаких новых оценок" у него нет.
Ранее пресс-служба главы Чечни сообщила о прошедшей встрече Кадырова с президентом РФ Владимиром Путиным, позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил факт встречи, уточнив, что на ней обсуждалось социально-экономическое развитие республики. Сам Кадыров заявил, что встреча была доброй, были острые вопросы, нужно было личное участие президента. Позже Кадыров провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 18:13
Кадыров опубликовал видео из Кремля и Белого дома
 
ПолитикаМихаил МишустинДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
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