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В Кремле следят за реакцией на встречу Путина и Кадырова

В Кремле следят за реакцией на встречу Путина и Кадырова - РИА Новости, 07.02.2022

В Кремле следят за реакцией на встречу Путина и Кадырова

Администрация президента РФ отслеживает реакцию на встречи Владимира Путина с главами регионов, это касается и его недавнего разговора с главой Чечни Рамзаном... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T13:16

2022-02-07T13:16

2022-02-07T13:16

политика

михаил мишустин

дмитрий песков

владимир путин

россия

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Администрация президента РФ отслеживает реакцию на встречи Владимира Путина с главами регионов, это касается и его недавнего разговора с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Безусловно, все, что обсуждается на беседах глав регионов с президентом России, далее тщательно отслеживается различными профильными подразделениями администрации президента и другими ведомствами", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за тем, как отреагировало чеченское руководство на разговор о том, что происходит с силовыми структурами Чечни.На уточняющий вопрос, как оценивают в Кремле реакцию, он ответил, что "никаких новых оценок" у него нет.Ранее пресс-служба главы Чечни сообщила о прошедшей встрече Кадырова с президентом РФ Владимиром Путиным, позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил факт встречи, уточнив, что на ней обсуждалось социально-экономическое развитие республики. Сам Кадыров заявил, что встреча была доброй, были острые вопросы, нужно было личное участие президента. Позже Кадыров провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

https://ria.ru/20220203/kadyrov-1770931527.html

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политика, михаил мишустин, дмитрий песков, владимир путин, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)