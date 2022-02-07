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Адвокат Бута заявил, что он может выйти из тюрьмы на четыре года раньше
Адвокат Бута заявил, что он может выйти из тюрьмы на четыре года раньше - РИА Новости, 07.02.2022
Адвокат Бута заявил, что он может выйти из тюрьмы на четыре года раньше
С учетом условий приговора и баллов, начисляемых за хорошее поведение, и в случае неудачи ближайших усилий защиты по его досрочному освобождению россиянин... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T06:08
2022-02-07T06:11
сша
виктор бут
в мире
россия
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. С учетом условий приговора и баллов, начисляемых за хорошее поведение, и в случае неудачи ближайших усилий защиты по его досрочному освобождению россиянин Виктор Бут, отбывающий 25-летний тюремный срок в американской федеральной тюрьме по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма, все равно может освободиться на четыре года раньше срока, сообщил в интервью РИА Новости его американский адвокат Стив Зиссу.Стремление правительства США продержать Виктора в неволе как можно дольше сейчас начинает постепенно ослабевать, потому что он и так должен будет выйти на свободу до срока, констатировал адвокат."Ведь он не был приговорен к пожизненному заключению, как требовало правительство США. Федеральный судья Шира Шейндлин приговорила Виктора к минимальному сроку по тем статьям обвинения, по которым присяжные признали его виновным, то есть к 25 годам. Реально Виктору придется отбыть в заключении около 21 года", - пояснил он.По словам Зиссу, еще потребуется некоторое время на оформление депортации россиянина по отбытии срока заключения, но эта процедура обычно начинается заранее, чтобы к окончанию срока заключения документы на депортацию были уже готовы.
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сша, виктор бут, в мире, россия
06:08 07.02.2022 (обновлено: 06:11 07.02.2022)
 
Адвокат Бута заявил, что он может выйти из тюрьмы на четыре года раньше

Адвокат Зиссу: Виктор Бут может выйти из американской тюрьмы на четыре года раньше срока

© AP Photo / Apichart WeerawongВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© AP Photo / Apichart Weerawong
Виктор Бут. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. С учетом условий приговора и баллов, начисляемых за хорошее поведение, и в случае неудачи ближайших усилий защиты по его досрочному освобождению россиянин Виктор Бут, отбывающий 25-летний тюремный срок в американской федеральной тюрьме по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма, все равно может освободиться на четыре года раньше срока, сообщил в интервью РИА Новости его американский адвокат Стив Зиссу.
"Если ничего неожиданного не произойдет, исходя из условий приговора, Виктор и так должен выйти на свободу досрочно, примерно через шесть с небольшим лет. Но и это очень долгий срок для заключенного, тем более для Виктора, который уже отбыл в тюрьмах 14 лет", - сообщил агентству Зиссу, пояснив, что условия приговора, вынесенного россиянину, не ограничивают получение им баллов, или "хороших дней" (good days, дней досрочного освобождения), которые начисляются в федеральной тюремной системе США за хорошее поведение.
Стремление правительства США продержать Виктора в неволе как можно дольше сейчас начинает постепенно ослабевать, потому что он и так должен будет выйти на свободу до срока, констатировал адвокат.
"Ведь он не был приговорен к пожизненному заключению, как требовало правительство США. Федеральный судья Шира Шейндлин приговорила Виктора к минимальному сроку по тем статьям обвинения, по которым присяжные признали его виновным, то есть к 25 годам. Реально Виктору придется отбыть в заключении около 21 года", - пояснил он.
По словам Зиссу, еще потребуется некоторое время на оформление депортации россиянина по отбытии срока заключения, но эта процедура обычно начинается заранее, чтобы к окончанию срока заключения документы на депортацию были уже готовы.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря 2021, 15:39
В Москве открылась выставка картин Виктора Бута
 
СШАВиктор БутВ миреРоссия
 
 
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