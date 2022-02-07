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Адвокат Бута заявил, что он может выйти из тюрьмы на четыре года раньше

Адвокат Бута заявил, что он может выйти из тюрьмы на четыре года раньше - РИА Новости, 07.02.2022

Адвокат Бута заявил, что он может выйти из тюрьмы на четыре года раньше

С учетом условий приговора и баллов, начисляемых за хорошее поведение, и в случае неудачи ближайших усилий защиты по его досрочному освобождению россиянин... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T06:08

2022-02-07T06:08

2022-02-07T06:11

сша

виктор бут

в мире

россия

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. С учетом условий приговора и баллов, начисляемых за хорошее поведение, и в случае неудачи ближайших усилий защиты по его досрочному освобождению россиянин Виктор Бут, отбывающий 25-летний тюремный срок в американской федеральной тюрьме по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма, все равно может освободиться на четыре года раньше срока, сообщил в интервью РИА Новости его американский адвокат Стив Зиссу.Стремление правительства США продержать Виктора в неволе как можно дольше сейчас начинает постепенно ослабевать, потому что он и так должен будет выйти на свободу до срока, констатировал адвокат."Ведь он не был приговорен к пожизненному заключению, как требовало правительство США. Федеральный судья Шира Шейндлин приговорила Виктора к минимальному сроку по тем статьям обвинения, по которым присяжные признали его виновным, то есть к 25 годам. Реально Виктору придется отбыть в заключении около 21 года", - пояснил он.По словам Зиссу, еще потребуется некоторое время на оформление депортации россиянина по отбытии срока заключения, но эта процедура обычно начинается заранее, чтобы к окончанию срока заключения документы на депортацию были уже готовы.

https://ria.ru/20211206/vystavka-1762404548.html

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сша, виктор бут, в мире, россия