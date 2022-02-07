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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220207/brezhneva-1771457497.html
"Бумеранг вернется": пользователи напомнили Брежневой о семье Меладзе
"Бумеранг вернется": пользователи напомнили Брежневой о семье Меладзе - РИА Новости, 07.02.2022
"Бумеранг вернется": пользователи напомнили Брежневой о семье Меладзе
Пользователи социальных сетей напомнили Вере Брежневой о бывшей семье Константина Меладзе. Под трогательным видео с празднования дня рождения они отметили, что... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T13:13
2022-02-07T13:13
шоубиз
знаменитости
вера брежнева
константин меладзе
шоу-бизнес
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Пользователи социальных сетей напомнили Вере Брежневой о бывшей семье Константина Меладзе. Под трогательным видео с празднования дня рождения они отметили, что "бумеранг" вернется к артистке.Мнение поддержали и другие пользователи.До отношений с Брежневой Меладзе был женат на Яне Сумм. У пары трое детей. Женщина признавалась, что после слухов о романе композитора с солисткой, она позвонила Брежневой для выяснения подробностей. Однако Вера отрицала романтическую связь с Меладзе.В комментариях артистке также указали на разницу в возрасте с композитором.Некоторые поклонники были очарованы видео и пожелали счастья звездам.Ранее стало известно, что дочь Меладзе приняла участие в украинской версии "Голоса".
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знаменитости, вера брежнева, константин меладзе, шоу-бизнес
13:13 07.02.2022
 
"Бумеранг вернется": пользователи напомнили Брежневой о семье Меладзе

Пользователи соцсетей напомнили Брежневой о семье Меладзе и намекнули на "бумеранг"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВера Брежнева на презентации клипа
Вера Брежнева на презентации клипа - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Пользователи социальных сетей напомнили Вере Брежневой о бывшей семье Константина Меладзе. Под трогательным видео с празднования дня рождения они отметили, что "бумеранг" вернется к артистке.

"Если бы не головы, по которым прошлись во имя этой так называемой "любви", и слезы обманутых вами людей, то можно было бы искренне порадоваться. А так, пусть в вашей жизни все будет справедливо и бумеранг обязательно вернется!" – написали в одном из комментариев.

Мнение поддержали и другие пользователи.

"Ознакомьтесь с историей этих отношений, на чем они строились", "Строит счастье на чужом несчастье", "Певица никакая, мужей чужих (богатых) уводит, этот я думаю не последний", "Скорее всего любовь к деньгам, ничего личного", – высказались подписчики.

До отношений с Брежневой Меладзе был женат на Яне Сумм. У пары трое детей. Женщина признавалась, что после слухов о романе композитора с солисткой, она позвонила Брежневой для выяснения подробностей. Однако Вера отрицала романтическую связь с Меладзе.
В комментариях артистке также указали на разницу в возрасте с композитором.

"Как-то слишком откровенно с папой", "Я думала сначала, что он ее отец", "Как папа с дочкой смотрятся, брак по расчету", "Так Веру жалко, вообще не пара, она так и засматривается на молодых", "Как можно быть счастливой с папой, вы как дочь!" – написали пользователи.

Некоторые поклонники были очарованы видео и пожелали счастья звездам.

"Любовь в каждом вздохе", "Как мило", "Как же это трогательно", – отметили фанаты.

Ранее стало известно, что дочь Меладзе приняла участие в украинской версии "Голоса".
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