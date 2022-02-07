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"Бумеранг вернется": пользователи напомнили Брежневой о семье Меладзе
"Бумеранг вернется": пользователи напомнили Брежневой о семье Меладзе - РИА Новости, 07.02.2022
"Бумеранг вернется": пользователи напомнили Брежневой о семье Меладзе
Пользователи социальных сетей напомнили Вере Брежневой о бывшей семье Константина Меладзе. Под трогательным видео с празднования дня рождения они отметили, что... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T13:13
2022-02-07T13:13
2022-02-07T13:13
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вера брежнева
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Пользователи социальных сетей напомнили Вере Брежневой о бывшей семье Константина Меладзе. Под трогательным видео с празднования дня рождения они отметили, что "бумеранг" вернется к артистке.Мнение поддержали и другие пользователи.До отношений с Брежневой Меладзе был женат на Яне Сумм. У пары трое детей. Женщина признавалась, что после слухов о романе композитора с солисткой, она позвонила Брежневой для выяснения подробностей. Однако Вера отрицала романтическую связь с Меладзе.В комментариях артистке также указали на разницу в возрасте с композитором.Некоторые поклонники были очарованы видео и пожелали счастья звездам.Ранее стало известно, что дочь Меладзе приняла участие в украинской версии "Голоса".
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знаменитости, вера брежнева, константин меладзе, шоу-бизнес
"Бумеранг вернется": пользователи напомнили Брежневой о семье Меладзе
Пользователи соцсетей напомнили Брежневой о семье Меладзе и намекнули на "бумеранг"