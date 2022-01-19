https://ria.ru/20220119/meladze-1768529630.html

Дочь Меладзе приняла участие в украинской версии "Голоса"

Дочь Меладзе приняла участие в украинской версии "Голоса" - РИА Новости, 19.01.2022

Дочь Меладзе приняла участие в украинской версии "Голоса"

Дочь Константина Меладзе Лия приняла участие в украинской версии музыкального шоу "Голос". Телеканал "1+1" показал анонс нового сезона проекта с выступлением... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T13:25

2022-01-19T13:25

2022-01-19T13:25

шоубиз

знаменитости

константин меладзе

шоу "голос"

шоу-бизнес

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Дочь Константина Меладзе Лия приняла участие в украинской версии музыкального шоу "Голос". Телеканал "1+1" показал анонс нового сезона проекта с выступлением девушки на "слепых прослушиваниях". Лия исполнила песню Hallelujah Леонарда Коэна.Лия – дочь Константина от брака с Яной Сумм. У пары есть еще двое детей — дочь Алиса и сын Валерий. После развода композитор женился на певице Вере Брежневой.В прошлом году девушка попала в больницу – причину госпитализации она решила не раскрывать, но поделилась с поклонниками кадрами из палаты и поблагодарила их за поддержку.

https://ria.ru/20220118/golos-1768397565.html

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знаменитости, константин меладзе, шоу "голос", шоу-бизнес