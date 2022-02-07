https://ria.ru/20220207/borrel-1771531161.html
ЕС обратился к экспортерам энергоносителей по поставкам СПГ, заявил Боррель
ЕС обратился к экспортерам энергоносителей по поставкам СПГ, заявил Боррель - РИА Новости, 07.02.2022
ЕС обратился к экспортерам энергоносителей по поставкам СПГ, заявил Боррель
ЕС обратился к основным поставщикам энергоносителей для обеспечения достаточных поставок по доступным ценам, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T18:03
2022-02-07T18:03
2022-02-07T18:23
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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. ЕС обратился к основным поставщикам энергоносителей для обеспечения достаточных поставок по доступным ценам, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Мы обратились к нашим основным поставщикам энергии для усиления нашей готовности и обеспечения того, что поставки остаются надежными, доступными и защищенными не только для нас, ЕС, но и для наших соседей, Украины, Молдовы, западных Балкан", - сказал Боррель в ходе встречи глав энергетических ведомств США и ЕС в Вашингтоне.Он также подчеркнул необходимость верификации поставок энергии в Европу, отметив "стратегическое" взаимодействие с США в этом направлении.Россия многие десятилетия является надежным поставщиком природного газа в Европу, выполняя свои обязательства по поставкам. "Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами.
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цены на нефть, в мире, жозеп боррель, спг, россия, сша, вашингтон (город), газпром
18:03 07.02.2022 (обновлено: 18:23 07.02.2022)
ЕС обратился к экспортерам энергоносителей по поставкам СПГ, заявил Боррель
Боррель: ЕС обратился к экспортерам энергоносителей по вопросам поставок газа в союз