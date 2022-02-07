Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220207/bolnoy-1771410896.html
На Кубани ищут психбольного с ружьем
На Кубани ищут психбольного с ружьем - РИА Новости, 07.02.2022
На Кубани ищут психбольного с ружьем
Полиция на Кубани ищет мужчину с психическим расстройством, который ушёл из дома с ружьем, сообщает в понедельник ГУМВД по региону. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T09:49
2022-02-07T09:49
происшествия
краснодарский край
абинский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
КРАСНОДАР, 7 фев – РИА Новости. Полиция на Кубани ищет мужчину с психическим расстройством, который ушёл из дома с ружьем, сообщает в понедельник ГУМВД по региону."Шестого февраля в ОМВД по Абинскому району поступила информация, что 26-летний местный житель, страдающий психическим расстройством, покинул дом и его местонахождение не установлено. Предварительно установлено, что при себе имеет гладкоствольное ружье", - говорится в релизе.До настоящего момента мужчину не нашли. Правоохранители просят всех, кто что-либо знает о случившемся, позвонить на 02 (с мобильного 102). Организованы поиски.
https://ria.ru/20220207/ulyanovsk-1771410770.html
краснодарский край
абинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, абинский район
09:49 07.02.2022
 
На Кубани ищут психбольного с ружьем

Полиция Краснодарского края ищет психбольного, ушедшего из дома с ружьем

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 7 фев – РИА Новости. Полиция на Кубани ищет мужчину с психическим расстройством, который ушёл из дома с ружьем, сообщает в понедельник ГУМВД по региону.
"Шестого февраля в ОМВД по Абинскому району поступила информация, что 26-летний местный житель, страдающий психическим расстройством, покинул дом и его местонахождение не установлено. Предварительно установлено, что при себе имеет гладкоствольное ружье", - говорится в релизе.
До настоящего момента мужчину не нашли. Правоохранители просят всех, кто что-либо знает о случившемся, позвонить на 02 (с мобильного 102). Организованы поиски.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
09:48
В Ульяновске пьяный пассажир ударил ножом водителя маршрутки
 
ПроисшествияКраснодарский крайАбинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала