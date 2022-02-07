https://ria.ru/20220207/bolnoy-1771410896.html
На Кубани ищут психбольного с ружьем
На Кубани ищут психбольного с ружьем - РИА Новости, 07.02.2022
На Кубани ищут психбольного с ружьем
Полиция на Кубани ищет мужчину с психическим расстройством, который ушёл из дома с ружьем, сообщает в понедельник ГУМВД по региону. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T09:49
2022-02-07T09:49
2022-02-07T09:49
происшествия
краснодарский край
абинский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
КРАСНОДАР, 7 фев – РИА Новости. Полиция на Кубани ищет мужчину с психическим расстройством, который ушёл из дома с ружьем, сообщает в понедельник ГУМВД по региону."Шестого февраля в ОМВД по Абинскому району поступила информация, что 26-летний местный житель, страдающий психическим расстройством, покинул дом и его местонахождение не установлено. Предварительно установлено, что при себе имеет гладкоствольное ружье", - говорится в релизе.До настоящего момента мужчину не нашли. Правоохранители просят всех, кто что-либо знает о случившемся, позвонить на 02 (с мобильного 102). Организованы поиски.
https://ria.ru/20220207/ulyanovsk-1771410770.html
краснодарский край
абинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, абинский район
На Кубани ищут психбольного с ружьем
Полиция Краснодарского края ищет психбольного, ушедшего из дома с ружьем