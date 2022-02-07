https://ria.ru/20220207/bolnoy-1771410896.html

На Кубани ищут психбольного с ружьем

На Кубани ищут психбольного с ружьем - РИА Новости, 07.02.2022

На Кубани ищут психбольного с ружьем

Полиция на Кубани ищет мужчину с психическим расстройством, который ушёл из дома с ружьем, сообщает в понедельник ГУМВД по региону. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T09:49

2022-02-07T09:49

2022-02-07T09:49

происшествия

краснодарский край

абинский район

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КРАСНОДАР, 7 фев – РИА Новости. Полиция на Кубани ищет мужчину с психическим расстройством, который ушёл из дома с ружьем, сообщает в понедельник ГУМВД по региону."Шестого февраля в ОМВД по Абинскому району поступила информация, что 26-летний местный житель, страдающий психическим расстройством, покинул дом и его местонахождение не установлено. Предварительно установлено, что при себе имеет гладкоствольное ружье", - говорится в релизе.До настоящего момента мужчину не нашли. Правоохранители просят всех, кто что-либо знает о случившемся, позвонить на 02 (с мобильного 102). Организованы поиски.

https://ria.ru/20220207/ulyanovsk-1771410770.html

краснодарский край

абинский район

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происшествия, краснодарский край, абинский район