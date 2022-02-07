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Боррель заявил, что согласовывает со странами ЕС ответ на письмо Лаврова
Боррель заявил, что согласовывает со странами ЕС ответ на письмо Лаврова - РИА Новости, 07.02.2022
Боррель заявил, что согласовывает со странами ЕС ответ на письмо Лаврова
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что координирует со странами союза ответ на письмо главы МИД России Сергея Лаврова. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T20:37
2022-02-07T20:59
в мире
жозеп боррель
сергей лавров
россия
энтони блинкен
сша
москва
владимир путин
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что координирует со странами союза ответ на письмо главы МИД России Сергея Лаврова.Ранее глава МИД РФ сообщил, что по линии ведомства будет направлен официальный запрос коллегам в странах НАТО и ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, а если не намерены, то объяснить почему. Глава МИД РФ отметил, что ответ НАТО и ОБСЕ будет ключевым вопросом при определении дальнейших предложений, о которых доложат президенту РФ Владимиру Путину."Министр Лавров направил письма членам ЕС с призывом принять во внимание обеспокоенности России в сфере безопасности. Я координирую ответ на это письмо, и продолжаю настаивать, что возможность для дипломатического решения сохраняется", - сообщил он на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Позднее США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
https://ria.ru/20220207/ukraina-1771535969.html
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в мире, жозеп боррель, сергей лавров, россия, энтони блинкен, сша, москва, владимир путин, нато, обсе
20:37 07.02.2022 (обновлено: 20:59 07.02.2022)
 
Боррель заявил, что согласовывает со странами ЕС ответ на письмо Лаврова

Боррель заявил, что согласовывает с ЕС ответ на письмо Лаврова о неделимости безопасности

© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
Перейти в фотобанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что координирует со странами союза ответ на письмо главы МИД России Сергея Лаврова.
Ранее глава МИД РФ сообщил, что по линии ведомства будет направлен официальный запрос коллегам в странах НАТО и ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, а если не намерены, то объяснить почему. Глава МИД РФ отметил, что ответ НАТО и ОБСЕ будет ключевым вопросом при определении дальнейших предложений, о которых доложат президенту РФ Владимиру Путину.
"Министр Лавров направил письма членам ЕС с призывом принять во внимание обеспокоенности России в сфере безопасности. Я координирую ответ на это письмо, и продолжаю настаивать, что возможность для дипломатического решения сохраняется", - сообщил он на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Позднее США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
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В миреЖозеп БоррельСергей ЛавровРоссияЭнтони БлинкенСШАМоскваВладимир ПутинНАТООБСЕ
 
 
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