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Блинкен заявил, что США и ЕС намерены продолжать диалог с Россией
Блинкен заявил, что США и ЕС намерены продолжать диалог с Россией - РИА Новости, 07.02.2022
Блинкен заявил, что США и ЕС намерены продолжать диалог с Россией
США и Евросоюз нацелены продолжать диалог с Россией по вопросам безопасности, вызывающим обоюдную озабоченность, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T20:23
2022-02-07T20:23
2022-02-07T20:23
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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. США и Евросоюз нацелены продолжать диалог с Россией по вопросам безопасности, вызывающим обоюдную озабоченность, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы нацелены продолжать субстантивные дискуссии с Россией по проблемам безопасности, вызывающим обоюдную озабоченность. Дипломатический путь ясен", - сказал Блинкен в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС – США по энергетике.
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в мире, сша, россия, совет ес
Блинкен заявил, что США и ЕС намерены продолжать диалог с Россией
Госсекретарь Блинкен: США и ЕС намерены продолжать с Россией диалог по безопасности