https://ria.ru/20220207/bezopasnost-1771554544.html

Блинкен заявил, что США и ЕС намерены продолжать диалог с Россией

Блинкен заявил, что США и ЕС намерены продолжать диалог с Россией - РИА Новости, 07.02.2022

Блинкен заявил, что США и ЕС намерены продолжать диалог с Россией

США и Евросоюз нацелены продолжать диалог с Россией по вопросам безопасности, вызывающим обоюдную озабоченность, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T20:23

2022-02-07T20:23

2022-02-07T20:23

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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. США и Евросоюз нацелены продолжать диалог с Россией по вопросам безопасности, вызывающим обоюдную озабоченность, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы нацелены продолжать субстантивные дискуссии с Россией по проблемам безопасности, вызывающим обоюдную озабоченность. Дипломатический путь ясен", - сказал Блинкен в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС – США по энергетике.

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