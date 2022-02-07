18:43 07.02.2022 (обновлено: 19:09 07.02.2022)
Макрон указал на важность диалога в вопросах гарантий безопасности
Президент Франции Макрон указал на важность диалога в вопросах гарантий безопасности
Президент Франции Эмманюэль Макрон
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Необходимо, чтобы в вопросе безопасности все вели себя ответственно, диалог необходим, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
"Критическая ситуация в Европе сегодня вызывает нашу озабоченность... Поэтому надо, чтобы мы все вели себя ответственно. Мы заложили базы диалога, открытого, требовательного, полного диалога в 2019 году. Было после этого несколько обменов мнениями в Санкт-Петербурге, Брегансоне и других местах, и я думаю, что актуален как никогда. Этот диалог необходим, потому что он единственный позволяет обеспечивать настоящую стабильность и безопасность для европейского континента", - сказал Макрон.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.