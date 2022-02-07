https://ria.ru/20220207/bezopasnost-1771538055.html

Макрон указал на важность диалога в вопросах гарантий безопасности

Макрон указал на важность диалога в вопросах гарантий безопасности - РИА Новости, 07.02.2022

Макрон указал на важность диалога в вопросах гарантий безопасности

Необходимо, чтобы в вопросе безопасности все вели себя ответственно, диалог необходим, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с российским лидером РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T18:43

2022-02-07T18:43

2022-02-07T19:09

эммануэль макрон

в мире

дмитрий песков

россия

чехия

франция

нато

владимир путин

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Необходимо, чтобы в вопросе безопасности все вели себя ответственно, диалог необходим, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.

https://ria.ru/20220207/ozabochennost-1771542781.html

россия

чехия

франция

украина

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эммануэль макрон, в мире, дмитрий песков, россия, чехия, франция, нато, владимир путин, украина