https://ria.ru/20220207/bayraktar-1771382457.html

Турецкая оппозиция назвала поставки Bayraktar Киеву большой ошибкой

Турецкая оппозиция назвала поставки Bayraktar Киеву большой ошибкой - РИА Новости, 07.02.2022

Турецкая оппозиция назвала поставки Bayraktar Киеву большой ошибкой

Генсек турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек заявил РИА Новости, что считает большой ошибкой поставки Турцией беспилотников Bayraktar Украине. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T03:11

2022-02-07T03:11

2022-02-07T03:11

bayraktar

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АНКАРА,7 фев - РИА Новости. Генсек турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек заявил РИА Новости, что считает большой ошибкой поставки Турцией беспилотников Bayraktar Украине.Ранее Минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников недалеко от Киева.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.

https://ria.ru/20211219/pantsiry-1764475324.html

https://ria.ru/20211211/ukraina-1763289169.html

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bayraktar , в мире, министерство обороны украины, киев, украина, турция