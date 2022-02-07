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Турецкая оппозиция назвала поставки Bayraktar Киеву большой ошибкой
Турецкая оппозиция назвала поставки Bayraktar Киеву большой ошибкой - РИА Новости, 07.02.2022
Турецкая оппозиция назвала поставки Bayraktar Киеву большой ошибкой
Генсек турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек заявил РИА Новости, что считает большой ошибкой поставки Турцией беспилотников Bayraktar Украине. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T03:11
2022-02-07T03:11
bayraktar
в мире
министерство обороны украины
киев
украина
турция
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АНКАРА,7 фев - РИА Новости. Генсек турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек заявил РИА Новости, что считает большой ошибкой поставки Турцией беспилотников Bayraktar Украине.Ранее Минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников недалеко от Киева.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
https://ria.ru/20211219/pantsiry-1764475324.html
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bayraktar , в мире, министерство обороны украины, киев, украина, турция
03:11 07.02.2022
 
Турецкая оппозиция назвала поставки Bayraktar Киеву большой ошибкой

Генсек турецкой партии Vatan Перинчек: поставки Bayraktar Киеву являются большой ошибкой

© AP Photo / Efrem LukatskyБоевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве
Боевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Боевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве. Архивное фото
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АНКАРА,7 фев - РИА Новости. Генсек турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек заявил РИА Новости, что считает большой ошибкой поставки Турцией беспилотников Bayraktar Украине.
Ранее Минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников недалеко от Киева.
"Поставка Турцией беспилотников Bayraktar Украине является большой ошибкой, наша партия неоднократно об этом заявляла. Это вооружение в конечном счете будет использовано не только против России, но и самой Турции", - сказал Перинчек.
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Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
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