https://ria.ru/20220207/bayden-1771508943.html
Раскрыта истинная цель атаки Байдена на Россию
В Британии назвали истинную цель атаки Байдена на Россию - РИА Новости, 07.02.2022
Раскрыта истинная цель атаки Байдена на Россию
Несмотря на педалирование темы "российского вторжения" на Украину, в Белом доме считают реальной угрозой Пекин, а не Москву. К такому выводу пришел обозреватель РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T16:30
2022-02-07T16:30
2022-02-07T17:30
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Несмотря на педалирование темы "российского вторжения" на Украину, в Белом доме считают реальной угрозой Пекин, а не Москву. К такому выводу пришел обозреватель The Guardian Саймон Тисдолл.Автор обратился к недавней просьбе президента Украины Владимира Зеленского к американскому лидеру Джо Байдену прекратить разговоры о "неминуемом вторжении" российских войск, так как это наносит вред постсоветской республике. Также Тисдолл указал на сдержанность германского канцлера Олафа Шольца и главы Франции Эммануэля Макрона.В то же время аналитик отметил обилие сомнительных заявлений со стороны американских и британских политиков. Звучат высказывания о планах свергнуть Зеленского, рисках внезапного начала конфликта. Байден даже заявил, что "вторжение" на Украину грозит изменением миропорядка.При этом Тисдолл считает войну маловероятной и предсказал завершение кризиса "пшиком", после которого Британия объявит о победе, европейские политики — о дипломатическом успехе. При этом сами европейцы после всей нагнетаемой истерии спросят, в чем дело."Ответ <…> в одном слове: "Китай", — написал автор.Он пояснил, что несмотря на поддержку НАТО и защиту интересов в Европе, обострение в отношениях с Россией, Байден нацелен на борьбу с Китаем. По мнению Тисдолла, именно Пекин может изменить миропорядок не в пользу Америки. И Вашингтон видит угрозу в российско-китайском сотрудничестве."Эта ось (Москва — Пекин. — Прим. ред.) станет определяющей для грядущей эпохи", — продолжил обозреватель.В заключение он подчеркнул, что Байден, придумывая угрозу нападения на Украину и преувеличенно реагируя на нее, демонстрирует страх перед Китаем.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные голословные утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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в мире, россия, сша, китай, нато, джо байден
16:30 07.02.2022 (обновлено: 17:30 07.02.2022)
В Британии назвали истинную цель атаки Байдена на Россию
Обозреватель Guardian Тисдолл назвал Китай истинной целью атаки Байдена на Россию
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости.
Несмотря на педалирование темы "российского вторжения" на Украину, в Белом доме считают реальной угрозой Пекин, а не Москву. К такому выводу пришел обозреватель The Guardian
Саймон Тисдолл.
Автор обратился к недавней просьбе президента Украины Владимира Зеленского к американскому лидеру Джо Байдену прекратить разговоры о "неминуемом вторжении" российских войск, так как это наносит вред постсоветской республике. Также Тисдолл указал на сдержанность германского канцлера Олафа Шольца и главы Франции Эммануэля Макрона.
В то же время аналитик отметил обилие сомнительных заявлений со стороны американских и британских политиков. Звучат высказывания о планах свергнуть Зеленского, рисках внезапного начала конфликта. Байден даже заявил, что "вторжение" на Украину грозит изменением миропорядка.
При этом Тисдолл считает войну маловероятной и предсказал завершение кризиса "пшиком", после которого Британия объявит о победе, европейские политики — о дипломатическом успехе. При этом сами европейцы после всей нагнетаемой истерии спросят, в чем дело.
"Ответ <…> в одном слове: "Китай", — написал автор.
Он пояснил, что несмотря на поддержку НАТО и защиту интересов в Европе, обострение в отношениях с Россией, Байден нацелен на борьбу с Китаем. По мнению Тисдолла, именно Пекин может изменить миропорядок не в пользу Америки. И Вашингтон видит угрозу в российско-китайском сотрудничестве.
"Эта ось (Москва — Пекин. — Прим. ред.) станет определяющей для грядущей эпохи", — продолжил обозреватель.
В заключение он подчеркнул, что Байден, придумывая угрозу нападения на Украину и преувеличенно реагируя на нее, демонстрирует страх перед Китаем.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные голословные утверждения.
Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>