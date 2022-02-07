https://ria.ru/20220207/bayden-1771508943.html

Раскрыта истинная цель атаки Байдена на Россию

В Британии назвали истинную цель атаки Байдена на Россию - РИА Новости, 07.02.2022

Раскрыта истинная цель атаки Байдена на Россию

Несмотря на педалирование темы "российского вторжения" на Украину, в Белом доме считают реальной угрозой Пекин, а не Москву. К такому выводу пришел обозреватель РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T16:30

2022-02-07T16:30

2022-02-07T17:30

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Несмотря на педалирование темы "российского вторжения" на Украину, в Белом доме считают реальной угрозой Пекин, а не Москву. К такому выводу пришел обозреватель The Guardian Саймон Тисдолл.Автор обратился к недавней просьбе президента Украины Владимира Зеленского к американскому лидеру Джо Байдену прекратить разговоры о "неминуемом вторжении" российских войск, так как это наносит вред постсоветской республике. Также Тисдолл указал на сдержанность германского канцлера Олафа Шольца и главы Франции Эммануэля Макрона.В то же время аналитик отметил обилие сомнительных заявлений со стороны американских и британских политиков. Звучат высказывания о планах свергнуть Зеленского, рисках внезапного начала конфликта. Байден даже заявил, что "вторжение" на Украину грозит изменением миропорядка.При этом Тисдолл считает войну маловероятной и предсказал завершение кризиса "пшиком", после которого Британия объявит о победе, европейские политики — о дипломатическом успехе. При этом сами европейцы после всей нагнетаемой истерии спросят, в чем дело."Ответ <…> в одном слове: "Китай", — написал автор.Он пояснил, что несмотря на поддержку НАТО и защиту интересов в Европе, обострение в отношениях с Россией, Байден нацелен на борьбу с Китаем. По мнению Тисдолла, именно Пекин может изменить миропорядок не в пользу Америки. И Вашингтон видит угрозу в российско-китайском сотрудничестве."Эта ось (Москва — Пекин. — Прим. ред.) станет определяющей для грядущей эпохи", — продолжил обозреватель.В заключение он подчеркнул, что Байден, придумывая угрозу нападения на Украину и преувеличенно реагируя на нее, демонстрирует страх перед Китаем.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные голословные утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

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в мире, россия, сша, китай, нато, джо байден