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В России запустили проект помощи для больных БАС
В России запустили проект помощи для больных БАС - РИА Новости, 07.02.2022
В России запустили проект помощи для больных БАС
Благотворительный фонд "Живи сейчас" запустил проект для паллиативных больных с БАС, на примере реальных историй он помогает справиться с изменениями в жизни,... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T12:20
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Благотворительный фонд "Живи сейчас" запустил проект для паллиативных больных с БАС, на примере реальных историй он помогает справиться с изменениями в жизни, когда болезнь прогрессирует, сообщили в фонде.БАС – боковой амиотрофический склероз – редкое неизлечимое заболевание, причины которого до сих пор неизвестны. Человека медленно парализует: он теряет возможность двигаться, глотать и дышать."Этот сайт помогает задуматься. Никто не выбирает, как умирать. Но можно сделать выбор как жить с БАС. Как семьям справляться с постоянно возрастающей нагрузкой по уходу. Очень много полезной информации на сайте трудных решений", – говорит патронажная сестра помощи больным с БАС Екатерина Дихтер."Как справиться с тревогой и чувством одиночества? Готов ли человек продлить жизнь при помощи аппарата искусственной вентиляции легких? На эти и другие вопросы в формате видео-роликов отвечают пациенты, уже прошедшие сложные этапы", - пояснили в фонде.Проект, отметили там, полезен не только для больных и их родственников, но и для медицинского персонала."Польза для врачей и медсестер может состоять в получении широкого рода информации об основных направления помощи данной когорте больных", – считает главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения РФ Диана Невзорова.В ходе разработки сайта "Сложные решения" изучался зарубежный опыт. Подобные проекты для людей с БАС уже существуют в Великобритании и Австралии. Однако российский проект, по словам фонда, впервые дает всеобъемлющий, а не сугубо медицинский взгляд на проблему.
https://ria.ru/20220124/preparaty-1769299447.html
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великобритания, австралия, россия
12:20 07.02.2022 (обновлено: 12:27 07.02.2022)
 

В России запустили проект помощи для больных БАС

© РИА Новости / Виталий АньковВ Москве пройдет конференция «Паллиативная помощь детям»
В Москве пройдет конференция «Паллиативная помощь детям» - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Благотворительный фонд "Живи сейчас" запустил проект для паллиативных больных с БАС, на примере реальных историй он помогает справиться с изменениями в жизни, когда болезнь прогрессирует, сообщили в фонде.
БАС – боковой амиотрофический склероз – редкое неизлечимое заболевание, причины которого до сих пор неизвестны. Человека медленно парализует: он теряет возможность двигаться, глотать и дышать.
"Этот сайт помогает задуматься. Никто не выбирает, как умирать. Но можно сделать выбор как жить с БАС. Как семьям справляться с постоянно возрастающей нагрузкой по уходу. Очень много полезной информации на сайте трудных решений", – говорит патронажная сестра помощи больным с БАС Екатерина Дихтер.
"Как справиться с тревогой и чувством одиночества? Готов ли человек продлить жизнь при помощи аппарата искусственной вентиляции легких? На эти и другие вопросы в формате видео-роликов отвечают пациенты, уже прошедшие сложные этапы", - пояснили в фонде.
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Проект, отметили там, полезен не только для больных и их родственников, но и для медицинского персонала.
"Польза для врачей и медсестер может состоять в получении широкого рода информации об основных направления помощи данной когорте больных", – считает главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения РФ Диана Невзорова.
В ходе разработки сайта "Сложные решения" изучался зарубежный опыт. Подобные проекты для людей с БАС уже существуют в Великобритании и Австралии. Однако российский проект, по словам фонда, впервые дает всеобъемлющий, а не сугубо медицинский взгляд на проблему.
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