https://ria.ru/20220207/bas-1771449664.html

В России запустили проект помощи для больных БАС

В России запустили проект помощи для больных БАС - РИА Новости, 07.02.2022

В России запустили проект помощи для больных БАС

Благотворительный фонд "Живи сейчас" запустил проект для паллиативных больных с БАС, на примере реальных историй он помогает справиться с изменениями в жизни,... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T12:20

2022-02-07T12:20

2022-02-07T12:27

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Благотворительный фонд "Живи сейчас" запустил проект для паллиативных больных с БАС, на примере реальных историй он помогает справиться с изменениями в жизни, когда болезнь прогрессирует, сообщили в фонде.БАС – боковой амиотрофический склероз – редкое неизлечимое заболевание, причины которого до сих пор неизвестны. Человека медленно парализует: он теряет возможность двигаться, глотать и дышать."Этот сайт помогает задуматься. Никто не выбирает, как умирать. Но можно сделать выбор как жить с БАС. Как семьям справляться с постоянно возрастающей нагрузкой по уходу. Очень много полезной информации на сайте трудных решений", – говорит патронажная сестра помощи больным с БАС Екатерина Дихтер."Как справиться с тревогой и чувством одиночества? Готов ли человек продлить жизнь при помощи аппарата искусственной вентиляции легких? На эти и другие вопросы в формате видео-роликов отвечают пациенты, уже прошедшие сложные этапы", - пояснили в фонде.Проект, отметили там, полезен не только для больных и их родственников, но и для медицинского персонала."Польза для врачей и медсестер может состоять в получении широкого рода информации об основных направления помощи данной когорте больных", – считает главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения РФ Диана Невзорова.В ходе разработки сайта "Сложные решения" изучался зарубежный опыт. Подобные проекты для людей с БАС уже существуют в Великобритании и Австралии. Однако российский проект, по словам фонда, впервые дает всеобъемлющий, а не сугубо медицинский взгляд на проблему.

https://ria.ru/20220124/preparaty-1769299447.html

https://sn.ria.ru/20211213/deti-1763478878.html

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