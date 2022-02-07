https://ria.ru/20220207/barery-1771473479.html

Глава РЭЦ назвала пять логистических барьеров на пути российского экспорта

Глава РЭЦ назвала пять логистических барьеров на пути российского экспорта - РИА Новости, 07.02.2022

Глава РЭЦ назвала пять логистических барьеров на пути российского экспорта

Для повышения экспортного потенциала в России необходимо совершенствовать инфраструктуру, обслуживающую товарно-экспортные и транзитные потоки грузов, с помощью РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T13:57

2022-02-07T13:57

2022-02-07T13:57

российский экспортный центр (рэц)

экономика

технологии

ао "российский экспортный центр"

российский экспортный центр

вэб.рф (вэб)

вероника никишина

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Для повышения экспортного потенциала в России необходимо совершенствовать инфраструктуру, обслуживающую товарно-экспортные и транзитные потоки грузов, с помощью цифровых технологий упростить таможенные процедуры, внедрить в весь процесс перевозки единые технологии, повысить скорость доставки и развивать государственные программы по производству современного подвижного состава, заявила глава Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.По ее словам, необходимо внедрение модели "интеллектуального пункта пропуска" для всех видов транспорта с возможностью использования единой информационной системы, интегрированной с системами контролирующих органов, оснащение пунктов пропуска инновационными инспекционно-досмотровыми комплексами, позволяющим осуществлять бесконтактный досмотр транспортных средств и сокращать время проведения контрольных процедур в точках выхода грузов.

https://ria.ru/20211227/rets-1765648469.html

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российский экспортный центр (рэц), экономика, технологии, ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр, вэб.рф (вэб), вероника никишина