Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220207/barery-1771473479.html
Глава РЭЦ назвала пять логистических барьеров на пути российского экспорта
Глава РЭЦ назвала пять логистических барьеров на пути российского экспорта - РИА Новости, 07.02.2022
Глава РЭЦ назвала пять логистических барьеров на пути российского экспорта
Для повышения экспортного потенциала в России необходимо совершенствовать инфраструктуру, обслуживающую товарно-экспортные и транзитные потоки грузов, с помощью РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T13:57
2022-02-07T13:57
российский экспортный центр (рэц)
экономика
технологии
ао "российский экспортный центр"
российский экспортный центр
вэб.рф (вэб)
вероника никишина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747979838_0:307:3096:2048_1920x0_80_0_0_703e811456456117af54454572c2e5b2.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Для повышения экспортного потенциала в России необходимо совершенствовать инфраструктуру, обслуживающую товарно-экспортные и транзитные потоки грузов, с помощью цифровых технологий упростить таможенные процедуры, внедрить в весь процесс перевозки единые технологии, повысить скорость доставки и развивать государственные программы по производству современного подвижного состава, заявила глава Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.По ее словам, необходимо внедрение модели "интеллектуального пункта пропуска" для всех видов транспорта с возможностью использования единой информационной системы, интегрированной с системами контролирующих органов, оснащение пунктов пропуска инновационными инспекционно-досмотровыми комплексами, позволяющим осуществлять бесконтактный досмотр транспортных средств и сокращать время проведения контрольных процедур в точках выхода грузов.
https://ria.ru/20211227/rets-1765648469.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747979838_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_dd98f8d1a61b99cc248990bd1bd33cd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), экономика, технологии, ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр, вэб.рф (вэб), вероника никишина
13:57 07.02.2022
 

Глава РЭЦ назвала пять логистических барьеров на пути российского экспорта

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Для повышения экспортного потенциала в России необходимо совершенствовать инфраструктуру, обслуживающую товарно-экспортные и транзитные потоки грузов, с помощью цифровых технологий упростить таможенные процедуры, внедрить в весь процесс перевозки единые технологии, повысить скорость доставки и развивать государственные программы по производству современного подвижного состава, заявила глава Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"Неполное использование потенциала автоматизации контрольных процедур продолжает сдерживать развитие инфраструктуры экспорта. В настоящее время для решения задач по повышению экспортного потенциала от всех заинтересованных в развитии транспортного комплекса государственных органов и участников рынка транспортно-логистических услуг требуется ряд согласованных действий, которые мы бы рекомендовали включить в рекомендации РСПП для проработки правительством Российской Федерации", - сказала Никишина на заседании комиссии РСПП по транспорту и инфраструктуре по вопросам развития экспортного потенциала транспортной инфраструктуры.
По ее словам, необходимо внедрение модели "интеллектуального пункта пропуска" для всех видов транспорта с возможностью использования единой информационной системы, интегрированной с системами контролирующих органов, оснащение пунктов пропуска инновационными инспекционно-досмотровыми комплексами, позволяющим осуществлять бесконтактный досмотр транспортных средств и сокращать время проведения контрольных процедур в точках выхода грузов.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
27 декабря 2021, 13:12
РЭЦ: более 7,5 тысяч компаний зарегистрировались на платформе "Мой экспорт"
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ЭкономикаТехнологииАО "Российский экспортный центр"Российский экспортный центрВЭБ.РФ (ВЭБ)Вероника Никишина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала