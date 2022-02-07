Глава РЭЦ назвала пять логистических барьеров на пути российского экспорта
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Для повышения экспортного потенциала в России необходимо совершенствовать инфраструктуру, обслуживающую товарно-экспортные и транзитные потоки грузов, с помощью цифровых технологий упростить таможенные процедуры, внедрить в весь процесс перевозки единые технологии, повысить скорость доставки и развивать государственные программы по производству современного подвижного состава, заявила глава Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"Неполное использование потенциала автоматизации контрольных процедур продолжает сдерживать развитие инфраструктуры экспорта. В настоящее время для решения задач по повышению экспортного потенциала от всех заинтересованных в развитии транспортного комплекса государственных органов и участников рынка транспортно-логистических услуг требуется ряд согласованных действий, которые мы бы рекомендовали включить в рекомендации РСПП для проработки правительством Российской Федерации", - сказала Никишина на заседании комиссии РСПП по транспорту и инфраструктуре по вопросам развития экспортного потенциала транспортной инфраструктуры.
По ее словам, необходимо внедрение модели "интеллектуального пункта пропуска" для всех видов транспорта с возможностью использования единой информационной системы, интегрированной с системами контролирующих органов, оснащение пунктов пропуска инновационными инспекционно-досмотровыми комплексами, позволяющим осуществлять бесконтактный досмотр транспортных средств и сокращать время проведения контрольных процедур в точках выхода грузов.
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