https://ria.ru/20220207/avto-1771377599.html

Автоэксперт объяснил, как понять, что у подержанного авто скручен пробег

Автоэксперт объяснил, как понять, что у подержанного авто скручен пробег - РИА Новости, 07.02.2022

Автоэксперт объяснил, как понять, что у подержанного авто скручен пробег

Распознать, скручен ли пробег у авто, можно по прямым и косвенным признакам. Данные из программ официальных дилеров и импортеров, а также бортового компьютера... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T02:12

2022-02-07T02:12

2022-02-07T02:12

россия

авто

николай баскаков

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Распознать, скручен ли пробег у авто, можно по прямым и косвенным признакам. Данные из программ официальных дилеров и импортеров, а также бортового компьютера самого автомобиля — это прямые доказательства, рассказал агентству "Прайм" директор "Авилон Автомобили с пробегом" Николай Баскаков.Но иногда прямых доказательств нет. Тогда нужно изучить салон автомобиля и обратить внимание, есть ли потертости на рулевом колесе, изношенность коврового покрытия, потертости материала сидений или заломы кожи, а также замена этого материала, царапины и неровные крепежи на приборной панели, советует собеседник агентства."Кроме того, обратите внимание на педали газа, тормоза, и взглянуть на площадку под левую ногу — если они находятся в изношенном состоянии, то это тоже свидетельствует о том, что пробег скручен", — отметил Баскаков.

https://ria.ru/20220204/shtraf-1770982318.html

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россия, авто, николай баскаков