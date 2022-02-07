Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220207/avto-1771377599.html
Автоэксперт объяснил, как понять, что у подержанного авто скручен пробег
Автоэксперт объяснил, как понять, что у подержанного авто скручен пробег - РИА Новости, 07.02.2022
Автоэксперт объяснил, как понять, что у подержанного авто скручен пробег
Распознать, скручен ли пробег у авто, можно по прямым и косвенным признакам. Данные из программ официальных дилеров и импортеров, а также бортового компьютера... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T02:12
2022-02-07T02:12
россия
авто
николай баскаков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154349/68/1543496843_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_83506145ac52e64e0bfee24ee3eda3a7.jpg
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Распознать, скручен ли пробег у авто, можно по прямым и косвенным признакам. Данные из программ официальных дилеров и импортеров, а также бортового компьютера самого автомобиля — это прямые доказательства, рассказал агентству "Прайм" директор "Авилон Автомобили с пробегом" Николай Баскаков.Но иногда прямых доказательств нет. Тогда нужно изучить салон автомобиля и обратить внимание, есть ли потертости на рулевом колесе, изношенность коврового покрытия, потертости материала сидений или заломы кожи, а также замена этого материала, царапины и неровные крепежи на приборной панели, советует собеседник агентства."Кроме того, обратите внимание на педали газа, тормоза, и взглянуть на площадку под левую ногу — если они находятся в изношенном состоянии, то это тоже свидетельствует о том, что пробег скручен", — отметил Баскаков.
https://ria.ru/20220204/shtraf-1770982318.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154349/68/1543496843_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_531632df859bf34b53420032a1567e97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, авто, николай баскаков
02:12 07.02.2022
 
Автоэксперт объяснил, как понять, что у подержанного авто скручен пробег

Эксперт Баскаков: на скрученный пробег авто указывает изношенность педали газа и тормоза

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПродажа автомобилей с пробегом
Продажа автомобилей с пробегом - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Продажа автомобилей с пробегом . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Распознать, скручен ли пробег у авто, можно по прямым и косвенным признакам. Данные из программ официальных дилеров и импортеров, а также бортового компьютера самого автомобиля — это прямые доказательства, рассказал агентству "Прайм" директор "Авилон Автомобили с пробегом" Николай Баскаков.
Но иногда прямых доказательств нет. Тогда нужно изучить салон автомобиля и обратить внимание, есть ли потертости на рулевом колесе, изношенность коврового покрытия, потертости материала сидений или заломы кожи, а также замена этого материала, царапины и неровные крепежи на приборной панели, советует собеседник агентства.
"Кроме того, обратите внимание на педали газа, тормоза, и взглянуть на площадку под левую ногу — если они находятся в изношенном состоянии, то это тоже свидетельствует о том, что пробег скручен", — отметил Баскаков.
Дорожное движение во время снегопада - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 02:16
Юрист предупредил водителей о штрафе за грязное авто
 
РоссияАвтоНиколай Баскаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала