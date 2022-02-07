Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220207/avstraliya-1771481177.html
Премьер Австралии призвал сограждан немедленно покинуть Украину
Премьер Австралии призвал сограждан немедленно покинуть Украину - РИА Новости, 07.02.2022
Премьер Австралии призвал сограждан немедленно покинуть Украину
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в понедельник по итогам заседания комитета национальной безопасности призвал австралийцев на Украине немедленно уехать... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T14:24
2022-02-07T14:24
в мире
сергей лавров
россия
мельбурн
киев
нато
скотт моррисон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154867/86/1548678654_195:539:2878:2048_1920x0_80_0_0_a5aa68adbe4afb1758601dd875022a1e.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в понедельник по итогам заседания комитета национальной безопасности призвал австралийцев на Украине немедленно уехать из этой страны."Со всеми австралийцами на Украине, мы пытались контактировать с ними последние несколько недель с очень четким посылом - сейчас пора уезжать. И мы усиливаем этот посыл", - говорится в заявлении премьера на его сайте.По его словам, на заседании комитета нацбезопасности кабинета министров Австралии первым пунктом повестки дня была ситуация на Украине."Если вы хотите уехать, сейчас самое время", - сказал премьер.Глава австралийского правительства также призвал Россию "продолжать участие в дискуссиях с другими странами, которые хотят урегулировать эту проблему".Моррисон напомнил, что на этой неделе в Мельбурне состоится совещание министров иностранных дел четырехстороннего диалога Quad с участием Австралии, Индии, США и Японии."Это будет дальнейшая возможность для нас обсудить вопросы коллективной безопасности", - сказал Моррисон.Как сообщалось ранее, посол Австралии на Украине Брюс Эдвардс также призывал граждан его страны покинуть Украину из-за риска вооруженного конфликта, члены семей австралийских дипломатов уже уехали.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220130/ukraina-1770172939.html
https://ria.ru/20220125/kanada-1769461602.html
россия
мельбурн
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154867/86/1548678654_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_2fd352605e6af72f08392cb061cd8d22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, россия, мельбурн, киев, нато, скотт моррисон
14:24 07.02.2022
 
Премьер Австралии призвал сограждан немедленно покинуть Украину

Премьер Австралии Скотт Моррисон призвал сограждан немедленно покинуть Украину

© Depositphotos / oleksii.chumachenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© Depositphotos / oleksii.chumachenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в понедельник по итогам заседания комитета национальной безопасности призвал австралийцев на Украине немедленно уехать из этой страны.
"Со всеми австралийцами на Украине, мы пытались контактировать с ними последние несколько недель с очень четким посылом - сейчас пора уезжать. И мы усиливаем этот посыл", - говорится в заявлении премьера на его сайте.
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
30 января, 10:21
США вновь призвали своих граждан покинуть Украину
По его словам, на заседании комитета нацбезопасности кабинета министров Австралии первым пунктом повестки дня была ситуация на Украине.
"Большинство тех, австралийцев, которые живут на Украине, их жизни проходят на Украине. У многих из них - двойное гражданство", - пояснил Моррисон.
"Если вы хотите уехать, сейчас самое время", - сказал премьер.
Глава австралийского правительства также призвал Россию "продолжать участие в дискуссиях с другими странами, которые хотят урегулировать эту проблему".
Моррисон напомнил, что на этой неделе в Мельбурне состоится совещание министров иностранных дел четырехстороннего диалога Quad с участием Австралии, Индии, США и Японии.
"Это будет дальнейшая возможность для нас обсудить вопросы коллективной безопасности", - сказал Моррисон.
Как сообщалось ранее, посол Австралии на Украине Брюс Эдвардс также призывал граждан его страны покинуть Украину из-за риска вооруженного конфликта, члены семей австралийских дипломатов уже уехали.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Прохожие на площади Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 16:14
Канада призвала семьи дипломатов на Украине покинуть страну
 
В миреСергей ЛавровРоссияМельбурнКиевНАТОСкотт Моррисон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала