Премьер Австралии призвал сограждан немедленно покинуть Украину
Премьер Австралии Скотт Моррисон призвал сограждан немедленно покинуть Украину
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в понедельник по итогам заседания комитета национальной безопасности призвал австралийцев на Украине немедленно уехать из этой страны.
"Со всеми австралийцами на Украине, мы пытались контактировать с ними последние несколько недель с очень четким посылом - сейчас пора уезжать. И мы усиливаем этот посыл", - говорится в заявлении премьера на его сайте.
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По его словам, на заседании комитета нацбезопасности кабинета министров Австралии первым пунктом повестки дня была ситуация на Украине.
"Большинство тех, австралийцев, которые живут на Украине, их жизни проходят на Украине. У многих из них - двойное гражданство", - пояснил Моррисон.
"Если вы хотите уехать, сейчас самое время", - сказал премьер.
Глава австралийского правительства также призвал Россию "продолжать участие в дискуссиях с другими странами, которые хотят урегулировать эту проблему".
"Это будет дальнейшая возможность для нас обсудить вопросы коллективной безопасности", - сказал Моррисон.
Как сообщалось ранее, посол Австралии на Украине Брюс Эдвардс также призывал граждан его страны покинуть Украину из-за риска вооруженного конфликта, члены семей австралийских дипломатов уже уехали.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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