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В Новосибирске объявили режим "черного неба"
В Новосибирске объявили режим "черного неба" - РИА Новости, 07.02.2022
В Новосибирске объявили режим "черного неба"
Режим неблагоприятных метеоусловий, связанных с накоплением вредных примесей в атмосфере, объявлен в Новосибирске до 11 февраля, а в Кемерово, Новокузнецке и... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T14:18
2022-02-07T14:18
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НОВОСИБИРСК, 7 фев – РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий, связанных с накоплением вредных примесей в атмосфере, объявлен в Новосибирске до 11 февраля, а в Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске сохранится до 9 февраля, сообщается на сайте Западно-Сибирского управления гидрометслужбы."В период с 17.00 7 февраля до 17.00 11 февраля 2022 года на территории Новосибирска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности", - говорится в сообщении.Аналогичные метеоусловия сохраняются до 18.00 местного времени 9 февраля в Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске.Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов.Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. В понедельник режим "черного неба" продлили в красноярском Минусинске и объявили в столице Хакасии Абакане и втором по численности городе республики Черногорске.
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минусинск, черногорск, новокузнецк, новосибирск, россия, общество
14:18 07.02.2022
 
В Новосибирске объявили режим "черного неба"

В Новосибирске объявили режим "черного неба" из-за опасности рассеивания вредных примесей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид с реки Обь на Новосибирск
Вид с реки Обь на Новосибирск - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Вид с реки Обь на Новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 7 фев – РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий, связанных с накоплением вредных примесей в атмосфере, объявлен в Новосибирске до 11 февраля, а в Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске сохранится до 9 февраля, сообщается на сайте Западно-Сибирского управления гидрометслужбы.
"В период с 17.00 7 февраля до 17.00 11 февраля 2022 года на территории Новосибирска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности", - говорится в сообщении.
Аналогичные метеоусловия сохраняются до 18.00 местного времени 9 февраля в Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске.
Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов.
Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. В понедельник режим "черного неба" продлили в красноярском Минусинске и объявили в столице Хакасии Абакане и втором по численности городе республики Черногорске.
Вид на покрытые смогом жилые кварталы Красноярска во время действия режима неблагоприятных метеорологических условий - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 13:02
В Краcноярске продлили режим "черного неба"
 
МинусинскЧерногорскНовокузнецкНовосибирскРоссияОбщество
 
 
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