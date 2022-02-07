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В Новосибирске объявили режим "черного неба"
В Новосибирске объявили режим "черного неба" - РИА Новости, 07.02.2022
В Новосибирске объявили режим "черного неба"
Режим неблагоприятных метеоусловий, связанных с накоплением вредных примесей в атмосфере, объявлен в Новосибирске до 11 февраля, а в Кемерово, Новокузнецке и... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T14:18
2022-02-07T14:18
2022-02-07T14:18
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НОВОСИБИРСК, 7 фев – РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий, связанных с накоплением вредных примесей в атмосфере, объявлен в Новосибирске до 11 февраля, а в Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске сохранится до 9 февраля, сообщается на сайте Западно-Сибирского управления гидрометслужбы."В период с 17.00 7 февраля до 17.00 11 февраля 2022 года на территории Новосибирска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности", - говорится в сообщении.Аналогичные метеоусловия сохраняются до 18.00 местного времени 9 февраля в Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске.Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов.Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. В понедельник режим "черного неба" продлили в красноярском Минусинске и объявили в столице Хакасии Абакане и втором по численности городе республики Черногорске.
https://ria.ru/20220131/nebo-1770292468.html
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минусинск, черногорск, новокузнецк, новосибирск, россия, общество
В Новосибирске объявили режим "черного неба"
В Новосибирске объявили режим "черного неба" из-за опасности рассеивания вредных примесей