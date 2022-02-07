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Природа нанесет ошеломляющий удар по США
Америку предупредили о скором "ошеломляющем" ударе от природы - РИА Новости, 07.02.2022
Природа нанесет ошеломляющий удар по США
Глобальное потепление и рост населения приведут к большим ущербам от наводнений в США уже к середине XXI века. Об этом пишет портал Phys.org со ссылкой на... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T20:31
2022-02-07T22:58
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Глобальное потепление и рост населения приведут к большим ущербам от наводнений в США уже к середине XXI века. Об этом пишет портал Phys.org со ссылкой на исследование, опубликованное в Nature Climate Change.По прогнозам ученых, рост температуры на Земле приведет к 25-процентному увеличению ущерба от наводнений в Соединенных Штатах — сейчас страна ежегодно теряет 32 миллиарда долларов от этого природного явления, а к 2050 году данная цифра может составить 40 миллиардов. При этом основная тяжесть финансового бремени ляжет на беднейшие слои населения, предупреждают специалисты.Тропические циклоны, повышение уровня моря и ухудшение погодных условий приведут к разрушению домов и предприятий. Как ожидают ученые, к середине столетия от катаклизмов будут страдать около семи миллионов американцев — это почти вдвое больше, чем сейчас. Самый значительный ущерб понесут жители Восточного побережья США, в Техасе и Флориде частота наводнений увеличится на 50%, подытожили исследователи.Для смягчения последствий глобального потепления 190 стран мира подписали Парижское соглашение по климату в декабре 2015 года. Оно определяет план действий по сдерживанию роста температуры на планете. Соглашение не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. Однако все стороны должны принять меры по сокращению выбросов, технологическому перевооружению, адаптации к климатическим изменениям и переходу на возобновляемые источники энергии.
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в мире, сша, земля
20:31 07.02.2022 (обновлено: 22:58 07.02.2022)
 
Америку предупредили о скором "ошеломляющем" ударе от природы

Phys.org: изменения климата и рост населения нанесут "ошеломляющий" удар по США

© РИА Новости / Вера Монахова / Перейти в фотобанкСтатуя Свободы в США
Статуя Свободы в США - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Вера Монахова
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Глобальное потепление и рост населения приведут к большим ущербам от наводнений в США уже к середине XXI века. Об этом пишет портал Phys.org со ссылкой на исследование, опубликованное в Nature Climate Change.

"Риск подтоплений на Западе уже неприемлемо высок. Изменение климата и рост населения угрожают значительно увеличить потери от этих катаклизмов", — отметил профессор по гидрологии Пол Бейтс.

По прогнозам ученых, рост температуры на Земле приведет к 25-процентному увеличению ущерба от наводнений в Соединенных Штатах — сейчас страна ежегодно теряет 32 миллиарда долларов от этого природного явления, а к 2050 году данная цифра может составить 40 миллиардов. При этом основная тяжесть финансового бремени ляжет на беднейшие слои населения, предупреждают специалисты.
Тропические циклоны, повышение уровня моря и ухудшение погодных условий приведут к разрушению домов и предприятий. Как ожидают ученые, к середине столетия от катаклизмов будут страдать около семи миллионов американцев — это почти вдвое больше, чем сейчас. Самый значительный ущерб понесут жители Восточного побережья США, в Техасе и Флориде частота наводнений увеличится на 50%, подытожили исследователи.
Для смягчения последствий глобального потепления 190 стран мира подписали Парижское соглашение по климату в декабре 2015 года. Оно определяет план действий по сдерживанию роста температуры на планете. Соглашение не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. Однако все стороны должны принять меры по сокращению выбросов, технологическому перевооружению, адаптации к климатическим изменениям и переходу на возобновляемые источники энергии.
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