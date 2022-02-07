https://ria.ru/20220207/alkogol-1771471744.html

Мэр города в Приангарье заявил, что ему "страшно" от числа алкомаркетов

Мэр города в Приангарье заявил, что ему "страшно" от числа алкомаркетов - РИА Новости, 07.02.2022

Мэр города в Приангарье заявил, что ему "страшно" от числа алкомаркетов

Мэр города Шелехов Иркутской области Сергей Липин заявил, что ему "страшно" от количества алкомаркетов и от того, что мужчины вымирают "как мухи", призвал... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T13:48

2022-02-07T13:48

2022-02-07T13:48

общество

шелехов

иркутская область

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ИРКУТСК, 7 фев – РИА Новости. Мэр города Шелехов Иркутской области Сергей Липин заявил, что ему "страшно" от количества алкомаркетов и от того, что мужчины вымирают "как мухи", призвал "сильную половину человечества" заниматься спортом.Липин в соцсети "ВКонтакте" разместил видеообращение к жителям своего муниципалитета. В первую очередь он адресовал его "сильной половине человечества - мужчинам всех возрастов и профессий". Он попросил не считать свои слова проповедью, а просто мыслями вслух."Сегодня я проехал по нашему любимому городу и мне стало страшно. Страшно от того количества алкомаркетов красного цвета, которые в последнее время стали открываться во всех уголках нашего города. Бороться с ними законно, к сожалению, невозможно: спрос, как известно, порождает предложение. Мне стало страшно за наш город, за нашу страну, за наше будущее", - сказал Липин.Он также отметил, что "мужики вымирают в прямом смысле как мухи в самом расцвете сил", и одна из главных причин тому – алкоголь, который становится все доступнее. Чтобы сохранить здоровье и семью, мэр призвал мужчин заниматься спортом вместе с детьми. В городе Шелехов, по словам мэра, для занятий спортом созданы все условия.

https://ria.ru/20220128/shtrafy-1769988830.html

шелехов

иркутская область

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общество, шелехов, иркутская область