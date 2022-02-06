Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220206/zaymy-1771296303.html
Россияне стали чаще брать займы на крупные покупки и реже на ремонт
Россияне стали чаще брать займы на крупные покупки и реже на ремонт - РИА Новости, 06.02.2022
Россияне стали чаще брать займы на крупные покупки и реже на ремонт
Россияне по итогам прошлого года стали чаще брать займы на крупные покупки и путешествия и реже на ремонт и лечение, говорится в исследовании финансовой... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T08:40
2022-02-06T08:40
общество
россия
финансы
микрозаймы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144797/70/1447977089_0:227:4344:2670_1920x0_80_0_0_8d6b6b544365290c75d0217248b86c84.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россияне по итогам прошлого года стали чаще брать займы на крупные покупки и путешествия и реже на ремонт и лечение, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое имеется в распоряжении РИА Новости."Доля займов на крупные покупки в 2021 году составила 16,8% по сравнению с 12,3% годом ранее. В этой категории учитывались займы на приобретение электроники, чаще всего мобильных телефонов, бытовой техники, предметов мебели и так далее", - выяснили аналитики.Рост доли данной категории эксперты объясняют двумя разнонаправленными трендами. С одной стороны, в 2021 году не было массовых локдаунов и экономика стала постепенно восстанавливаться, что дало людям уверенность в своем финансовом будущем. С другой стороны, наблюдалась высокая инфляция, из-за чего многие решились на крупные покупки, не дожидаясь, пока товары подорожают.Кроме того, почти в два раза - с 2,2% до 4,5% - выросла в 2021 году доля займов на путешествия, отдых и отпуск. Таким образом, она достигла допандемийного уровня. Тренд напрямую связан с возобновлением многих туристических направлений, добавляют в компании.В то же время сократилась доля займов на ремонт дома или квартиры - с 15,3% в 2020 году до 12,1% в 2021 году. В аутсайдерах также оказались займы на лечение и здоровье. По сравнению с 2020 годом их доля в прошлом году уменьшилась с 10% до 7,1%, хотя и остается почти в 1,5 раза выше, чем в 2019 году.Чаще всего россияне в прошлом году брали займы на личные потребительские нужды и неотложные бытовые расходы - на эти цели пришлось 35,6% от всех займов. На втором месте – крупные покупки (16,8%), на третьем – ремонт (12,1%), на четвертом – затраты на обслуживание автомобиля (7,7%), на пятом – займы на лечение (7,1%).
https://ria.ru/20220204/karty-1771135707.html
https://ria.ru/20220123/zaymy-1769107562.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144797/70/1447977089_241:0:4101:2895_1920x0_80_0_0_4a82a16cd4df6a94207c550e85a946ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, финансы, микрозаймы
08:40 06.02.2022
 
Россияне стали чаще брать займы на крупные покупки и реже на ремонт

Исследование Webbankir: россияне стали чаще брать займы на покупки и реже на ремонт

© Fotolia / SemAПачка денег
Пачка денег - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© Fotolia / SemA
Пачка денег. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россияне по итогам прошлого года стали чаще брать займы на крупные покупки и путешествия и реже на ремонт и лечение, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Доля займов на крупные покупки в 2021 году составила 16,8% по сравнению с 12,3% годом ранее. В этой категории учитывались займы на приобретение электроники, чаще всего мобильных телефонов, бытовой техники, предметов мебели и так далее", - выяснили аналитики.
Девушка с кредитной картой - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 18:45
Кредитная карта: как пользоваться и не переплачивать - советы экспертов
Рост доли данной категории эксперты объясняют двумя разнонаправленными трендами. С одной стороны, в 2021 году не было массовых локдаунов и экономика стала постепенно восстанавливаться, что дало людям уверенность в своем финансовом будущем. С другой стороны, наблюдалась высокая инфляция, из-за чего многие решились на крупные покупки, не дожидаясь, пока товары подорожают.
Кроме того, почти в два раза - с 2,2% до 4,5% - выросла в 2021 году доля займов на путешествия, отдых и отпуск. Таким образом, она достигла допандемийного уровня. Тренд напрямую связан с возобновлением многих туристических направлений, добавляют в компании.
В то же время сократилась доля займов на ремонт дома или квартиры - с 15,3% в 2020 году до 12,1% в 2021 году. В аутсайдерах также оказались займы на лечение и здоровье. По сравнению с 2020 годом их доля в прошлом году уменьшилась с 10% до 7,1%, хотя и остается почти в 1,5 раза выше, чем в 2019 году.
Чаще всего россияне в прошлом году брали займы на личные потребительские нужды и неотложные бытовые расходы - на эти цели пришлось 35,6% от всех займов. На втором месте – крупные покупки (16,8%), на третьем – ремонт (12,1%), на четвертом – затраты на обслуживание автомобиля (7,7%), на пятом – займы на лечение (7,1%).
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
23 января, 08:41
Эксперты назвали самых недисциплинированных заемщиков
 
ОбществоРоссияФинансыМикрозаймы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала