https://ria.ru/20220206/zaymy-1771296303.html

Россияне стали чаще брать займы на крупные покупки и реже на ремонт

Россияне стали чаще брать займы на крупные покупки и реже на ремонт - РИА Новости, 06.02.2022

Россияне стали чаще брать займы на крупные покупки и реже на ремонт

Россияне по итогам прошлого года стали чаще брать займы на крупные покупки и путешествия и реже на ремонт и лечение, говорится в исследовании финансовой... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T08:40

2022-02-06T08:40

2022-02-06T08:40

общество

россия

финансы

микрозаймы

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россияне по итогам прошлого года стали чаще брать займы на крупные покупки и путешествия и реже на ремонт и лечение, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое имеется в распоряжении РИА Новости."Доля займов на крупные покупки в 2021 году составила 16,8% по сравнению с 12,3% годом ранее. В этой категории учитывались займы на приобретение электроники, чаще всего мобильных телефонов, бытовой техники, предметов мебели и так далее", - выяснили аналитики.Рост доли данной категории эксперты объясняют двумя разнонаправленными трендами. С одной стороны, в 2021 году не было массовых локдаунов и экономика стала постепенно восстанавливаться, что дало людям уверенность в своем финансовом будущем. С другой стороны, наблюдалась высокая инфляция, из-за чего многие решились на крупные покупки, не дожидаясь, пока товары подорожают.Кроме того, почти в два раза - с 2,2% до 4,5% - выросла в 2021 году доля займов на путешествия, отдых и отпуск. Таким образом, она достигла допандемийного уровня. Тренд напрямую связан с возобновлением многих туристических направлений, добавляют в компании.В то же время сократилась доля займов на ремонт дома или квартиры - с 15,3% в 2020 году до 12,1% в 2021 году. В аутсайдерах также оказались займы на лечение и здоровье. По сравнению с 2020 годом их доля в прошлом году уменьшилась с 10% до 7,1%, хотя и остается почти в 1,5 раза выше, чем в 2019 году.Чаще всего россияне в прошлом году брали займы на личные потребительские нужды и неотложные бытовые расходы - на эти цели пришлось 35,6% от всех займов. На втором месте – крупные покупки (16,8%), на третьем – ремонт (12,1%), на четвертом – затраты на обслуживание автомобиля (7,7%), на пятом – займы на лечение (7,1%).

https://ria.ru/20220204/karty-1771135707.html

https://ria.ru/20220123/zaymy-1769107562.html

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общество, россия, финансы, микрозаймы