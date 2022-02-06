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В Кремле объяснили, почему Путин и Си Цзиньпин не пожали руки
В Кремле объяснили, почему Путин и Си Цзиньпин не пожали руки - РИА Новости, 06.02.2022
В Кремле объяснили, почему Путин и Си Цзиньпин не пожали руки
Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошла без рукопожатия, так как об этом попросили китайские коллеги из-за ситуации с... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T13:40
2022-02-06T18:50
в мире
си цзиньпин
китай
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 фев — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошла без рукопожатия, так как об этом попросили китайские коллеги из-за ситуации с COVID, сообщил руководитель протокола президента России Владислав Китаев в эфире "России 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью журналисту Павлу Зарубину.Во время интервью Китаеву был задан вопрос о том, почему Путин и Си Цзиньпин не пожали друг другу руки во время встречи, хотя раньше рукопожатия были всегда. "Ну во-первых, не всегда. Вот когда приезжала госпожа (в то время канцлер ФРГ Ангела. — Прим. ред.) Меркель к нам в гости в августе прошлого уже года, просьба от ее протокола поступила тоже: не жать ей руку. Мы вышли из ситуации, преподнеся ей букет цветов. Это, разумеется, все было оговорено и согласовано заранее. Так и здесь — наши китайские коллеги попросили обойтись без рукопожатия. Мы не нашли в этом ничего криминального. И согласились на это. Президент знал о том, что не надо протягивать руку председателю КНР", — сказал Китаев.Китаев добавил, что в данном решении нет никаких политических сигналов. "Абсолютно. Никакой политики. Это попытка избежать каких-то опасностей, осложнений из-за коронавируса", — подчеркнул глава протокола президента России.Глава протокола ответил на вопрос ведущего об отношении Путина к просьбам коллег по изменению протокола на встречах из-за коронавируса."Мне сложно сказать, как сами лидеры относятся, но наш президент относится доброжелательно. Если от коллег поступают какие-то просьбы, он всегда идет навстречу их пожеланиям", — сказал Китаев.Поэтому иногда государственные лидеры допускают объятия, а иногда разговаривают через стол, добавил Китаев.
https://ria.ru/20220204/diplomatiya-1771087475.html
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в мире, си цзиньпин, китай, владимир путин
13:40 06.02.2022 (обновлено: 18:50 06.02.2022)
 
В Кремле объяснили, почему Путин и Си Цзиньпин не пожали руки

Глава протокола президента Китаев: Путин и Си обошлись без рукопожатия из-за COVID-19

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 фев — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошла без рукопожатия, так как об этом попросили китайские коллеги из-за ситуации с COVID, сообщил руководитель протокола президента России Владислав Китаев в эфире "России 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Во время интервью Китаеву был задан вопрос о том, почему Путин и Си Цзиньпин не пожали друг другу руки во время встречи, хотя раньше рукопожатия были всегда. "Ну во-первых, не всегда. Вот когда приезжала госпожа (в то время канцлер ФРГ Ангела. — Прим. ред.) Меркель к нам в гости в августе прошлого уже года, просьба от ее протокола поступила тоже: не жать ей руку. Мы вышли из ситуации, преподнеся ей букет цветов. Это, разумеется, все было оговорено и согласовано заранее. Так и здесь — наши китайские коллеги попросили обойтись без рукопожатия. Мы не нашли в этом ничего криминального. И согласились на это. Президент знал о том, что не надо протягивать руку председателю КНР", — сказал Китаев.
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Китаев добавил, что в данном решении нет никаких политических сигналов. "Абсолютно. Никакой политики. Это попытка избежать каких-то опасностей, осложнений из-за коронавируса", — подчеркнул глава протокола президента России.
Глава протокола ответил на вопрос ведущего об отношении Путина к просьбам коллег по изменению протокола на встречах из-за коронавируса.
"Мне сложно сказать, как сами лидеры относятся, но наш президент относится доброжелательно. Если от коллег поступают какие-то просьбы, он всегда идет навстречу их пожеланиям", — сказал Китаев.
Поэтому иногда государственные лидеры допускают объятия, а иногда разговаривают через стол, добавил Китаев.
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