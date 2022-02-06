22:15 06.02.2022 (обновлено: 22:29 06.02.2022)
В Белоруссии заявили о готовности отвечать на возможные провокации Украины
Госсекретарь СБ Белоруссии Вольфович: советники США диктуют Минобороны Украины, "как жить"
© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие
МИНСК, 6 фев - РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что американские советники диктуют Минобороны Украины, "как жить", Минск должен быть готов ответить на возможные риски.
"По моей информации, сегодня в Министерстве обороны Украины присутствует около пяти-шести советников стратегического уровня, военных советников. А на оперативном уровне – более 64 таких советников. Явно американские советники диктуют, как жить, как строить свои вооруженные силы, чем заниматься и что делать", - сказал Вольфович в интервью телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье.
Он подчеркнул, что в таких условиях Минск должны быть готов ответить на риски и вызовы безопасности.
"Мы должны быть готовы адекватно ответить на встающие перед нами риски и вызовы. Я еще не говорю об угрозах, не хотелось бы переходить к этому термину. Невольно вспоминается поговорка: "Хочешь мира – готовься к войне", - сказал госсекретарь.
Он обратил внимание, что в соседних с Белоруссией странах наблюдается милитаризация. Вольфович сообщил, что Польша тратит на оборону около 14 миллиардов долларов в год, Украина в этом году "замахнулась" на 15,5 миллиарда. "Литва тратит на оборону и вооружение 2,1% ВВП, Латвия так же, Польша - 2,2 % ВВП. В Беларуси… на оборону и вооружения запланировано 1,5% от ВВП. Это значительно меньшие суммы, чем тратят наши соседи", - констатировал он.
Госсекретарь заметил, что на территории Польши и прибалтийских государств, которые входят в НАТО, военная активность наблюдается давно и отслеживается Минском. Он подчеркнул, что вместе с тем с украинской стороны в последнее время "создаются различные поводы, чтобы спровоцировать ситуацию".
"Сегодняшние стратегические мероприятия, такие как внезапная проверка сил реагирования Союзного государства (Белоруссии и России – ред.), которые проходят на территории Беларуси, это тоже одно из мероприятий подготовки для защиты нашего государства. Учения имеют исключительно оборонительный характер, в отличие от тех учений, которые проходят на территории сопредельных государств", - сказал Вольфович. Он добавил, что для выяснения реальной картины боевой готовности войск Союзного государства было решено провести учения в нестандартное для таких мероприятий время - зимой. "Мы сделали выводы из уроков 2020 года. Наш народ посмотрел, что могло произойти в Казахстане, и мы готовы защищать свою страну", - сказал госсекретарь.
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