https://ria.ru/20220206/valyuta-1771284176.html

Россиянам рассказали о самом выгодном способе покупки валюты

Россиянам рассказали о самом выгодном способе покупки валюты - РИА Новости, 06.02.2022

Россиянам рассказали о самом выгодном способе покупки валюты

Самый выгодный способ покупки валюты — на бирже, поскольку покупка производится напрямую на рынке, где нет банковской комиссии и наценки, рассказал агентству... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T04:14

2022-02-06T04:14

2022-02-06T04:14

алексей кричевский

россия

экономика

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Самый выгодный способ покупки валюты — на бирже, поскольку покупка производится напрямую на рынке, где нет банковской комиссии и наценки, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.Для этого нужно открыть брокерский счет, что можно сделать даже в режиме онлайн, без посещения банка или брокерского дома, отметил эксперт. Для снятия средств также нужно будет открыть валютный счет для перевода с брокерского счета денежных средств в единицах, отличных от рублей, добавил он.Покупка валюты на бирже выгоднее как на долгосрочный период, то есть для создания определенной денежной подушки безопасности, так и для покупки какой-либо валюты для путешествий, заключил Кричевский.

https://ria.ru/20220119/valyuta-1768471638.html

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алексей кричевский, россия, экономика