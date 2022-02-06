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Россиянам рассказали о самом выгодном способе покупки валюты
Россиянам рассказали о самом выгодном способе покупки валюты - РИА Новости, 06.02.2022
Россиянам рассказали о самом выгодном способе покупки валюты
Самый выгодный способ покупки валюты — на бирже, поскольку покупка производится напрямую на рынке, где нет банковской комиссии и наценки, рассказал агентству... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T04:14
2022-02-06T04:14
алексей кричевский
россия
экономика
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Самый выгодный способ покупки валюты — на бирже, поскольку покупка производится напрямую на рынке, где нет банковской комиссии и наценки, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.Для этого нужно открыть брокерский счет, что можно сделать даже в режиме онлайн, без посещения банка или брокерского дома, отметил эксперт. Для снятия средств также нужно будет открыть валютный счет для перевода с брокерского счета денежных средств в единицах, отличных от рублей, добавил он.Покупка валюты на бирже выгоднее как на долгосрочный период, то есть для создания определенной денежной подушки безопасности, так и для покупки какой-либо валюты для путешествий, заключил Кричевский.
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алексей кричевский, россия, экономика
04:14 06.02.2022
 
Россиянам рассказали о самом выгодном способе покупки валюты

Эксперт Кричевский: покупать валюту выгоднее всего на бирже без комиссии и наценки

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Самый выгодный способ покупки валюты — на бирже, поскольку покупка производится напрямую на рынке, где нет банковской комиссии и наценки, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
Для этого нужно открыть брокерский счет, что можно сделать даже в режиме онлайн, без посещения банка или брокерского дома, отметил эксперт. Для снятия средств также нужно будет открыть валютный счет для перевода с брокерского счета денежных средств в единицах, отличных от рублей, добавил он.
Покупка валюты на бирже выгоднее как на долгосрочный период, то есть для создания определенной денежной подушки безопасности, так и для покупки какой-либо валюты для путешествий, заключил Кричевский.
Доллар Евро - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 02:15
Финансист предупредил, какие купюры валют лучше не хранить дома
 
Алексей КричевскийРоссияЭкономика
 
 
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