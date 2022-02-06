https://ria.ru/20220206/valieva-1771316144.html

"Валиева-сан, вы из другого мира?" Иностранцы пришли в восторг от проката российской фигуристки

"Из другого мира". Иностранцы пришли в восторг от проката Валиевой - РИА Новости, 06.02.2022

"Валиева-сан, вы из другого мира?" Иностранцы пришли в восторг от проката российской фигуристки

Иностранные пользователи Twitter пришли в восторг от проката российской фигуристки Камилы Валиевой на командном турнире Олимпиады в Пекине. РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T12:27

2022-02-06T12:27

2022-02-06T16:36

олимпиада 2022

в мире

спорт

фигурное катание

камила валиева

этери тутберидзе

олимпийские игры

пекин

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Иностранные пользователи Twitter пришли в восторг от проката российской фигуристки Камилы Валиевой на командном турнире Олимпиады в Пекине."Это было совершенно", — добавила Jennifer."Это было потрясающее выступление. Браво!" — подчеркнул Best Health 4 You."Валиева-сан, вы из другого мира?" — задалась вопросом potit0218_2nd."Я стала фанаткой этой девушки, она была очень хороша, весь зал аплодировал", — поделилась hokkaido201308.Сегодня утром ученица Этери Тутберидзе дебютировала на Олимпиаде, выиграв короткую программу в командном турнире с результатом 90,18 балла. Благодаря выступлению Валиевой сборная России захватила лидерство в соревнованиях.

https://rsport.ria.ru/20220206/valieva-1771303116.html

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в мире, спорт, фигурное катание, камила валиева, этери тутберидзе, олимпийские игры, пекин