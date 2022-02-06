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Стелла в олимпийском Пекине - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
Олимпиада 2022
https://ria.ru/20220206/valieva-1771316144.html
"Валиева-сан, вы из другого мира?" Иностранцы пришли в восторг от проката российской фигуристки
"Из другого мира". Иностранцы пришли в восторг от проката Валиевой - РИА Новости, 06.02.2022
"Валиева-сан, вы из другого мира?" Иностранцы пришли в восторг от проката российской фигуристки
Иностранные пользователи Twitter пришли в восторг от проката российской фигуристки Камилы Валиевой на командном турнире Олимпиады в Пекине. РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T12:27
2022-02-06T16:36
олимпиада 2022
в мире
спорт
фигурное катание
камила валиева
этери тутберидзе
олимпийские игры
пекин
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Иностранные пользователи Twitter пришли в восторг от проката российской фигуристки Камилы Валиевой на командном турнире Олимпиады в Пекине."Это было совершенно", — добавила Jennifer."Это было потрясающее выступление. Браво!" — подчеркнул Best Health 4 You."Валиева-сан, вы из другого мира?" — задалась вопросом potit0218_2nd."Я стала фанаткой этой девушки, она была очень хороша, весь зал аплодировал", — поделилась hokkaido201308.Сегодня утром ученица Этери Тутберидзе дебютировала на Олимпиаде, выиграв короткую программу в командном турнире с результатом 90,18 балла. Благодаря выступлению Валиевой сборная России захватила лидерство в соревнованиях.
https://rsport.ria.ru/20220206/valieva-1771303116.html
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в мире, спорт, фигурное катание, камила валиева, этери тутберидзе, олимпийские игры, пекин
12:27 06.02.2022 (обновлено: 16:36 06.02.2022)
 
"Из другого мира". Иностранцы пришли в восторг от проката Валиевой

В Twitter признали прокат фигуристки Валиевой лучшим в истории фигурного катания

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКамила Валиева
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Камила Валиева
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Иностранные пользователи Twitter пришли в восторг от проката российской фигуристки Камилы Валиевой на командном турнире Олимпиады в Пекине.

"Она очень талантливая и заслуживает золотой медали", — написала Arun Joshi.

"Это было совершенно", — добавила Jennifer.

"Смотрела прямую трансляцию. Просто произведение искусства!" — считает Xinghaibei.

"Это было потрясающее выступление. Браво!" — подчеркнул Best Health 4 You.

"Уделите три минуты своей жизни на просмотр короткой программы Валиевой!" — призвала manon.

"Валиева-сан, вы из другого мира?" — задалась вопросом potit0218_2nd.
"Я стала фанаткой этой девушки, она была очень хороша, весь зал аплодировал", — поделилась hokkaido201308.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
Вчера, 10:10Олимпиада 2022
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"Я еще никогда не видела в фигурном катании проката лучше, чем у Валиевой", — заключила CupcakeMrs1.

Сегодня утром ученица Этери Тутберидзе дебютировала на Олимпиаде, выиграв короткую программу в командном турнире с результатом 90,18 балла. Благодаря выступлению Валиевой сборная России захватила лидерство в соревнованиях.
 
Олимпиада 2022В миреСпортФигурное катаниеКамила ВалиеваЭтери ТутберидзеОлимпийские игрыПекин
 
 
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