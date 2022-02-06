https://ria.ru/20220206/son-1771284839.html

Россиянам назвали самые опасные места для сна

Россиянам назвали самые опасные места для сна - РИА Новости, 06.02.2022

Россиянам назвали самые опасные места для сна

Некоторые спальные места могут навредить здоровью при постоянном использовании, предупредил врач-невролог, мануальный терапевт Павел Кокотов. В интервью радио... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T04:10

2022-02-06T04:10

2022-02-06T04:10

россия

общество

здоровье

павел кокотов

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Некоторые спальные места могут навредить здоровью при постоянном использовании, предупредил врач-невролог, мануальный терапевт Павел Кокотов. В интервью радио Sputnik он рассказал, от чего стоит отказаться.Без опасений можно спать на пружинных матрасах: они устроены таким образом, чтобы человек во время отдыха находился в оптимальном для его тела положении, отметил Кокотов.Совсем другой эффект получается, когда мы спим на надувном матрасе или раскладушке, продолжил невролог.Использование подобных спальных мест может привести к боли в шее или пояснице, считает Кокотов."На раскладушке или надувном матрасе позвоночник постоянно старается стабилизироваться, это приводит к перенапряжению мышц, спазму, в итоге мы получаем с утра боль в шее, в поясничном отделе", — сказал он.Человек, который постоянно спит в неправильном положении, рискует получить заболевание позвоночника или нарушение сна, добавил невролог.По его словам, спать на надувном матрасе или раскладушке можно только изредка, например, в гостях.

https://radiosputnik.ria.ru/20211011/son-1753704422.html

https://ria.ru/20210506/son-1731249336.html

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россия, общество, здоровье, павел кокотов