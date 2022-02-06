https://ria.ru/20220206/son-1771284839.html
Россиянам назвали самые опасные места для сна
Россиянам назвали самые опасные места для сна - РИА Новости, 06.02.2022
Россиянам назвали самые опасные места для сна
Некоторые спальные места могут навредить здоровью при постоянном использовании, предупредил врач-невролог, мануальный терапевт Павел Кокотов. В интервью радио... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T04:10
2022-02-06T04:10
2022-02-06T04:10
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Некоторые спальные места могут навредить здоровью при постоянном использовании, предупредил врач-невролог, мануальный терапевт Павел Кокотов. В интервью радио Sputnik он рассказал, от чего стоит отказаться.Без опасений можно спать на пружинных матрасах: они устроены таким образом, чтобы человек во время отдыха находился в оптимальном для его тела положении, отметил Кокотов.Совсем другой эффект получается, когда мы спим на надувном матрасе или раскладушке, продолжил невролог.Использование подобных спальных мест может привести к боли в шее или пояснице, считает Кокотов."На раскладушке или надувном матрасе позвоночник постоянно старается стабилизироваться, это приводит к перенапряжению мышц, спазму, в итоге мы получаем с утра боль в шее, в поясничном отделе", — сказал он.Человек, который постоянно спит в неправильном положении, рискует получить заболевание позвоночника или нарушение сна, добавил невролог.По его словам, спать на надувном матрасе или раскладушке можно только изредка, например, в гостях.
https://radiosputnik.ria.ru/20211011/son-1753704422.html
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россия, общество, здоровье, павел кокотов
Россиянам назвали самые опасные места для сна
Врач Кокотов: сон на надувном матрасе и раскладушке может привести к боли в шее и пояснице
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости.
Некоторые спальные места могут навредить здоровью при постоянном использовании, предупредил врач-невролог, мануальный терапевт Павел Кокотов. В интервью радио Sputnik
он рассказал, от чего стоит отказаться.
Без опасений можно спать на пружинных матрасах: они устроены таким образом, чтобы человек во время отдыха находился в оптимальном для его тела положении, отметил Кокотов.
"Обычные пружинные матрасы разрабатываются таким образом, чтобы под весом тела матрас приминался в определенных промежутках по-разному. То есть в области бедер несколько сильнее, в области поясницы — поменьше, чтобы создавались естественные изгибы и мышцы находились в расслабленном состоянии", — объяснил Кокотов.
Совсем другой эффект получается, когда мы спим на надувном матрасе или раскладушке, продолжил невролог.
"На надувном матрасе и стандартной раскладушке мы получаем эффект гамака, когда ноги вверху, голова вверху, а поясница и туловище оказываются внизу", — уточнил он.
Использование подобных спальных мест может привести к боли в шее или пояснице, считает Кокотов.
"На раскладушке или надувном матрасе позвоночник постоянно старается стабилизироваться, это приводит к перенапряжению мышц, спазму, в итоге мы получаем с утра боль в шее, в поясничном отделе", — сказал он.
Человек, который постоянно спит в неправильном положении, рискует получить заболевание позвоночника или нарушение сна, добавил невролог.
"Сначала будет просто дискомфорт, в дальнейшем могут провоцироваться определенные заболевания позвоночника. Из-за нарушения сна могут возникать тревожные расстройства, гормональные нарушения и прочее", — предостерег Кокотов.
По его словам, спать на надувном матрасе или раскладушке можно только изредка, например, в гостях.