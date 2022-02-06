Немецкий дипломат не исключил участие Путина в Мюнхенской конференции
Немецкий дипломат Ишингер не исключил участие Путина в Мюнхенской конференции
Президент России Владимир Путин
БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер надеется, что президент РФ Владимир Путин все же примет в ней участие в режиме онлайн.
Конференции пройдет 18-20 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Путин не планирует в этом году в ней участвовать.
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По словам Ишингера, Путин отклонил приглашение очно присутствовать на конференции, но не исключено, что он обратится к участникам "виртуально". "Я не хочу ни в коем случае изолировать Россию", - сказал Ишингер агентству dpa.
По его словам, вице-президент США Камала Харрис, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Украины Владимир Зеленский примут участие в конференции.
"Я исхожу из того, что вице-президент примет участие, хотя формально это и не подтверждено", - заявил Ишингер.
Кроме Шольца и Зеленского ожидаются около 35 глав государств и правительств. Также в конференции примут участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава еврокомиссии Урусула фон дер Ляйен.
Участие президента Франции Эммануэля Макрона пока под вопросом. "В Елисейском дворце еще окончательно не решили", - заявил Ишингер.
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В конференции также примут участие порядка 100 министров, в том числе немецкие министры - глава МИД Анналена Бербок, министр обороны Кристине Ламбрехт, министр экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце. Ожидается участие госсекретаря США Энтони Блинкена. Китай представит министр иностранных дел Ван И, но пока не известно, будет ли он физически присутствовать на конференции или подключиться по видеосвязи.
Мюнхенская конференция пройдет традиционно в мюнхенском отеле "Баварский двор". Из-за ситуации с коронавирусом конференция пройдет в гибридном режиме - очно будут присутствовать не более 600 гостей вместо привычных 2000 участников, из СМИ на площадку будет допущено ограниченное число журналистов, главным образом телевидение для организации трансляций. Остальные журналисты смогут следить за конференцией онлайн. Участники же мероприятия будут каждый день сдавать ПЦР-тесты на коронавирус, все они должны будут подтвердить, то привиты от COVID-19.