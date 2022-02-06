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Глава протокола президента рассказал, как готовился визит Путина в Китай
Глава протокола президента рассказал, как готовился визит Путина в Китай - РИА Новости, 06.02.2022
Глава протокола президента рассказал, как готовился визит Путина в Китай
Существенная часть подготовки визита Владимира Путина в Китай прошла в онлайн-режиме, рассказал руководитель протокола президента Владислав Китаев Павлу... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T13:50
2022-02-06T15:08
политика
владимир путин
китай
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 фев — РИА Новости. Существенная часть подготовки визита Владимира Путина в Китай прошла в онлайн-режиме, рассказал руководитель протокола президента Владислав Китаев Павлу Зарубину в эфире "России 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".Он напомнил, что с начала пандемии большая часть встреч президента проходит по видеосвязи."Всегда лучше увидеть, чем услышать, поэтому всегда, конечно же, лучше лично побывать заранее во всех местах, где предполагаются мероприятия с участием президента. Но вот в течение двух лет мы уже живем в онлайн-мире, в мире камер, и все это на 80 процентов организуется в онлайн-режиме. Не мне судить, получается ли это или нет, но мы стараемся", — добавил Китаев.Он подчеркнул, что Путин "мгновенно" перестроился на такой режим работы.Президент России посетил Китай в пятницу. Он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и побывал на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
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политика, владимир путин, китай, россия
13:50 06.02.2022 (обновлено: 15:08 06.02.2022)
 
Глава протокола президента рассказал, как готовился визит Путина в Китай

Глава протокола президента Китаев: визит Путина в Пекин готовился в онлайн-режиме

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 фев — РИА Новости. Существенная часть подготовки визита Владимира Путина в Китай прошла в онлайн-режиме, рассказал руководитель протокола президента Владислав Китаев Павлу Зарубину в эфире "России 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Вот показательный пример — визит в Китай: осмотр мест проведения мероприятий был осуществлен в онлайн-режиме. Сотрудники выезжали на место, организовывали трансляцию, и все заинтересованные сотрудники нашего протокола, нашей пресс-службы, нашей безопасности смотрели, что будет происходить в день мероприятия. Ожидания нас не обманули: совпало", — сообщил руководитель протокола главы государства.

Он напомнил, что с начала пандемии большая часть встреч президента проходит по видеосвязи.
"Всегда лучше увидеть, чем услышать, поэтому всегда, конечно же, лучше лично побывать заранее во всех местах, где предполагаются мероприятия с участием президента. Но вот в течение двух лет мы уже живем в онлайн-мире, в мире камер, и все это на 80 процентов организуется в онлайн-режиме. Не мне судить, получается ли это или нет, но мы стараемся", — добавил Китаев.
Он подчеркнул, что Путин "мгновенно" перестроился на такой режим работы.
Президент России посетил Китай в пятницу. Он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и побывал на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
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