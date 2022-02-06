https://ria.ru/20220206/putin-1771325568.html

Глава протокола президента рассказал, как готовился визит Путина в Китай

Глава протокола президента рассказал, как готовился визит Путина в Китай - РИА Новости, 06.02.2022

Глава протокола президента рассказал, как готовился визит Путина в Китай

Существенная часть подготовки визита Владимира Путина в Китай прошла в онлайн-режиме, рассказал руководитель протокола президента Владислав Китаев Павлу... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T13:50

2022-02-06T13:50

2022-02-06T15:08

политика

владимир путин

китай

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 фев — РИА Новости. Существенная часть подготовки визита Владимира Путина в Китай прошла в онлайн-режиме, рассказал руководитель протокола президента Владислав Китаев Павлу Зарубину в эфире "России 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".Он напомнил, что с начала пандемии большая часть встреч президента проходит по видеосвязи."Всегда лучше увидеть, чем услышать, поэтому всегда, конечно же, лучше лично побывать заранее во всех местах, где предполагаются мероприятия с участием президента. Но вот в течение двух лет мы уже живем в онлайн-мире, в мире камер, и все это на 80 процентов организуется в онлайн-режиме. Не мне судить, получается ли это или нет, но мы стараемся", — добавил Китаев.Он подчеркнул, что Путин "мгновенно" перестроился на такой режим работы.Президент России посетил Китай в пятницу. Он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и побывал на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

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политика, владимир путин, китай, россия