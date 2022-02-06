https://ria.ru/20220206/pitanie-1771294834.html

Врач рассказал, как правильно питаться при заражении омикрон-штаммом

Врач рассказал, как правильно питаться при заражении омикрон-штаммом - РИА Новости, 06.02.2022

Врач рассказал, как правильно питаться при заражении омикрон-штаммом

Прием провоспалительной пищи - фастуфуда, заменителей сахара и промышленных сладостей становится препятствием для скорейшего выздоровления при заболевании... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T08:22

2022-02-06T08:22

2022-02-06T10:43

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

питание

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/84153/67/841536767_101:1143:1427:1889_1920x0_80_0_0_ce91173d91baafeffc18a5bb14feda1c.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Прием провоспалительной пищи - фастуфуда, заменителей сахара и промышленных сладостей становится препятствием для скорейшего выздоровления при заболевании штаммом "омикрон", в то время как свежие овощи, ягоды и зелень способствуют ему, рассказал РИА Новости руководитель направления "Превентивная медицина" НТИ HealthNet, доцент, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков."Сегодня люди питаются в основном провоспалительными продуктами, которые не помогают укрепить иммунитет, а наоборот, ослабляют его. Это весь фастфуд, особенно любимый многими картофель фри, промышленный майонез с уксусом, промышленные же сладости (конфеты, пирожные, торты)", - сказал Чудаков.Он отметил, что особое внимание надо уделить продуктам, содержащим фруктозу. "Существует давно сформировавшееся ошибочное представление о том, что фруктоза полезнее глюкозы. Продукты на искусственной фруктозе относят к правильному питанию, хотя на самом деле они дают провоспалительный эффект и вызывают инсулинорезистентность. Не всегда полезны и соки, даже свежевыжатые. Лучше выбирать свежие фрукты или делать смузи, а если все-таки соки, то овощные (куда желательно добавить еще и зелень), или хотя бы кисло-сладкие фруктовые", — добавил врач.К провоспалительным продуктам также относится все жареное - худший вариант — во фритюре, красное мясо в большом количестве. Самый безопасный способ приготовления такого мяса — варка или тушение, но допустимо и качественное приготовление на мангале (в случае если продукт обрабатывается не огнем, а горячим воздухом). То же самое касается и овощей на гриле."Что касается антивоспалительных продуктов, это кисло-сладкие фрукты, практически все овощи - они полезны как в сыром, так и в термически обработанном виде, в зависимости от переносимости — зелень, в которой много антиоксидантов, различные виды ягод, особенно черного цвета. Сейчас очень популярна куркума — эта специя тоже дает противовоспалительный эффект, но ее нельзя употреблять при гастрите или остром воспалении кишечника", - рассказал Чудаков.Он добавил, что есть некоторые нюансы и при употреблении лука и чеснока. В России принято считать, что это средство от всех вирусов. Но лук и чеснок в больших количествах лучше "принимать" курсами — по три дня с семидневным перерывом, а не как постоянный продукт, так как они уничтожают микрофлору кишечника. Одно из показаний - как раз контакт с заболевшим омикроном, уточнил врач."Молочные продукты для многих людей - провокаторы хронических воспалений, поэтому ими нельзя злоупотреблять, лучше отдать предпочтение кисломолочным, отметил специалист. Овсянка, если питаться ею каждый день, тоже может быть провоспалительным продуктом, поэтому желательно чередовать ее с гречкой, рисом (наиболее нейтрально действующий злак), перловкой. Макаронные изделия желательно выбирать твердых сортов", - заключил Чудаков.

https://rsport.ria.ru/20220110/prostuda-1767085145.html

https://rsport.ria.ru/20220102/immunitet-1766393599.html

https://rsport.ria.ru/20211022/chesnok-1755538317.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, питание