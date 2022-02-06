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https://ria.ru/20220206/omikron-1771340678.html
Вечорко сообщил о росте числа пациентов с омикрон-штаммом
Вечорко сообщил о росте числа пациентов с омикрон-штаммом - РИА Новости, 06.02.2022
Вечорко сообщил о росте числа пациентов с омикрон-штаммом
Порядка 80% поступивших в городскую клиническую больницу №15 имени Филатова в Москве заражены "омикроном", сообщил главный врач медучреждения Валерий Вечорко в... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T16:09
2022-02-06T16:09
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
гкб № 15 имени о.м. филатова
валерий вечорко
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Порядка 80% поступивших в городскую клиническую больницу №15 имени Филатова в Москве заражены "омикроном", сообщил главный врач медучреждения Валерий Вечорко в своем Telegram-канале.Он отметил, что при увеличении потока пациентов, что часто бывает после выходных, временные госпитали полностью готовы к приему больных. Таких на территории больницы три, каждый из них рассчитан на 81 койку. Вечорко добавил, что, помимо этого, есть резерв в основных зданиях больницы.
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общество, здоровье - общество, гкб № 15 имени о.м. филатова, валерий вечорко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, дельта-штамм коронавируса
16:09 06.02.2022
 
Вечорко сообщил о росте числа пациентов с омикрон-штаммом

Главврач Вечорко: у 80% поступивших в Филатовскую больницу пациентов выявили омикрон-штамм

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковГлавный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко
Главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Порядка 80% поступивших в городскую клиническую больницу №15 имени Филатова в Москве заражены "омикроном", сообщил главный врач медучреждения Валерий Вечорко в своем Telegram-канале.
"Омикрон" все больше вытесняет штамм "дельта", из поступающих в ГКБ №15 около 80% - заражены новым штаммом, многие из них имеют сопутствующие патологии. Поводов для беспокойств нет, в клинике, как и по городу имеется резервный коечный фонд", - написал Вечорко.
Он отметил, что при увеличении потока пациентов, что часто бывает после выходных, временные госпитали полностью готовы к приему больных. Таких на территории больницы три, каждый из них рассчитан на 81 койку. Вечорко добавил, что, помимо этого, есть резерв в основных зданиях больницы.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоГКБ № 15 имени О.М. ФилатоваВалерий ВечоркоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавирусаДельта-штамм коронавируса
 
 
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