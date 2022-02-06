https://ria.ru/20220206/omikron-1771340678.html

Вечорко сообщил о росте числа пациентов с омикрон-штаммом

Вечорко сообщил о росте числа пациентов с омикрон-штаммом - РИА Новости, 06.02.2022

Вечорко сообщил о росте числа пациентов с омикрон-штаммом

Порядка 80% поступивших в городскую клиническую больницу №15 имени Филатова в Москве заражены "омикроном", сообщил главный врач медучреждения Валерий Вечорко в... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T16:09

2022-02-06T16:09

2022-02-06T16:09

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

гкб № 15 имени о.м. филатова

валерий вечорко

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Порядка 80% поступивших в городскую клиническую больницу №15 имени Филатова в Москве заражены "омикроном", сообщил главный врач медучреждения Валерий Вечорко в своем Telegram-канале.Он отметил, что при увеличении потока пациентов, что часто бывает после выходных, временные госпитали полностью готовы к приему больных. Таких на территории больницы три, каждый из них рассчитан на 81 койку. Вечорко добавил, что, помимо этого, есть резерв в основных зданиях больницы.

https://ria.ru/20220206/koronavirus-1771297495.html

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