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https://ria.ru/20220206/makron-1771308942.html
"Эммануэль, уже поздно". Французы обвинили Макрона в плохих отношениях с Россией
Во Франции призвали Макрона не встречаться с Путиным - РИА Новости, 06.02.2022
"Эммануэль, уже поздно". Французы обвинили Макрона в плохих отношениях с Россией
Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о предстоящей встрече Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным в Москве. РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T11:11
2022-02-06T17:25
в мире
франция
эммануэль макрон
нато
украина
сша
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о предстоящей встрече Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным в Москве.Многие пользователи осудили французского лидера за "расстановку приоритетов"."У него было пять лет, чтобы наладить отношения с Россией, однако теперь уже поздно", — отметил Xophe.Другие комментаторы сошлись во мнении, что Париж не должен вмешиваться в украинский кризис."Франция и большая часть Европы входят в НАТО. Не пойму, что вас не устраивает?" — ответил ему azincourt."Макрону приходится играть по-крупному на мировой арене из-за ужасной внутриполитической ситуации", — добавил bosport75.Некоторые читатели выразили опасения по поводу предстоящей встречи двух лидеров.Как сообщало агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец, 7 февраля Эммануэль Макрон отправится в Россию, а 8 февраля — на Украину. В Кремле подтвердили, что Владимир Путин встретится с коллегой.По сведениям агентства Рейтер, перед визитом в Москву французский лидер планирует провести переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
https://ria.ru/20220204/vinovnik-1771009497.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, нато, украина, сша, россия, владимир путин
11:11 06.02.2022 (обновлено: 17:25 06.02.2022)
 
Во Франции призвали Макрона не встречаться с Путиным

Читатели Le Figaro: лидер Франции Макрон потерял время для налаживания отношений с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о предстоящей встрече Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным в Москве.
Многие пользователи осудили французского лидера за "расстановку приоритетов".
"Перед переговорами с Путиным Макрон отправился получать указания от НАТО, поэтому ему нельзя доверять", — считает DidierLAGARDE.
"У него было пять лет, чтобы наладить отношения с Россией, однако теперь уже поздно", — отметил Xophe.
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"В этой ситуации должны разбираться США/НАТО и Россия. Точка. От остальных толку ноль", — убежден PLR-Ethic.
"Франция и большая часть Европы входят в НАТО. Не пойму, что вас не устраивает?" — ответил ему azincourt.
"Макрону приходится играть по-крупному на мировой арене из-за ужасной внутриполитической ситуации", — добавил bosport75.
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Некоторые читатели выразили опасения по поводу предстоящей встречи двух лидеров.

"Макрон, помимо того что сделал еще несколько снимков в свой фотоальбом "спасителя мира", хоть раз позаботился о Франции? <...> Как известно, плейбои на главные роли не годятся!" — заключил Nevermore.

Как сообщало агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец, 7 февраля Эммануэль Макрон отправится в Россию, а 8 февраля — на Украину. В Кремле подтвердили, что Владимир Путин встретится с коллегой.
По сведениям агентства Рейтер, перед визитом в Москву французский лидер планирует провести переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
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