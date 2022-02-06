"Эммануэль, уже поздно". Французы обвинили Макрона в плохих отношениях с Россией

11:11 06.02.2022 (обновлено: 17:25 06.02.2022)
Во Франции призвали Макрона не встречаться с Путиным
Читатели Le Figaro: лидер Франции Макрон потерял время для налаживания отношений с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о предстоящей встрече Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным в Москве.
Многие пользователи осудили французского лидера за "расстановку приоритетов".
"Перед переговорами с Путиным Макрон отправился получать указания от НАТО, поэтому ему нельзя доверять", — считает DidierLAGARDE.
"У него было пять лет, чтобы наладить отношения с Россией, однако теперь уже поздно", — отметил Xophe.
Другие комментаторы сошлись во мнении, что Париж не должен вмешиваться в украинский кризис.
"В этой ситуации должны разбираться США/НАТО и Россия. Точка. От остальных толку ноль", — убежден PLR-Ethic.
"Франция и большая часть Европы входят в НАТО. Не пойму, что вас не устраивает?" — ответил ему azincourt.
"Макрону приходится играть по-крупному на мировой арене из-за ужасной внутриполитической ситуации", — добавил bosport75.
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Некоторые читатели выразили опасения по поводу предстоящей встречи двух лидеров.
"Макрон, помимо того что сделал еще несколько снимков в свой фотоальбом "спасителя мира", хоть раз позаботился о Франции? <...> Как известно, плейбои на главные роли не годятся!" — заключил Nevermore.
Как сообщало агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец, 7 февраля Эммануэль Макрон отправится в Россию, а 8 февраля — на Украину. В Кремле подтвердили, что Владимир Путин встретится с коллегой.
По сведениям агентства Рейтер, перед визитом в Москву французский лидер планирует провести переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.