https://ria.ru/20220206/makron-1771308942.html

"Эммануэль, уже поздно". Французы обвинили Макрона в плохих отношениях с Россией

Во Франции призвали Макрона не встречаться с Путиным - РИА Новости, 06.02.2022

"Эммануэль, уже поздно". Французы обвинили Макрона в плохих отношениях с Россией

Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о предстоящей встрече Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным в Москве. РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T11:11

2022-02-06T11:11

2022-02-06T17:25

в мире

франция

эммануэль макрон

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сша

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о предстоящей встрече Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным в Москве.Многие пользователи осудили французского лидера за "расстановку приоритетов"."У него было пять лет, чтобы наладить отношения с Россией, однако теперь уже поздно", — отметил Xophe.Другие комментаторы сошлись во мнении, что Париж не должен вмешиваться в украинский кризис."Франция и большая часть Европы входят в НАТО. Не пойму, что вас не устраивает?" — ответил ему azincourt."Макрону приходится играть по-крупному на мировой арене из-за ужасной внутриполитической ситуации", — добавил bosport75.Некоторые читатели выразили опасения по поводу предстоящей встречи двух лидеров.Как сообщало агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец, 7 февраля Эммануэль Макрон отправится в Россию, а 8 февраля — на Украину. В Кремле подтвердили, что Владимир Путин встретится с коллегой.По сведениям агентства Рейтер, перед визитом в Москву французский лидер планирует провести переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

https://ria.ru/20220204/vinovnik-1771009497.html

https://ria.ru/20220203/gaz-1770802215.html

https://ria.ru/20220202/nato-1770762226.html

франция

украина

сша

россия

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в мире, франция, эммануэль макрон, нато, украина, сша, россия, владимир путин