https://ria.ru/20220206/koronavirus-1771297495.html
Вирусолог четко и понятно объяснил, что будет с пандемией
Вирусолог предсказал будущее коронавируса - РИА Новости, 06.02.2022
Вирусолог четко и понятно объяснил, что будет с пандемией
Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ura.ru предсказал скорое снижение заболеваемости коронавирусом в России, однако болезнь никуда не исчезнет. РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T09:04
2022-02-06T09:04
2022-02-06T13:39
распространение коронавируса
здоровье - общество
анна попова
ботсвана
юар
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ura.ru предсказал скорое снижение заболеваемости коронавирусом в России, однако болезнь никуда не исчезнет."Мало того что в мире довольно много проиммунизированных людей, создано большое количество вакцины, переболело много людей. В результате перспективы у вируса плохие. Эпидемия будет снижаться", — рассказал ученый.Тем не менее COVID-19 не покинет человеческую популяцию, уверен он."Коронавирус останется. Мы будем продолжать иммунизироваться, но только уже не будет состояния пандемии. Будет нормальная жизнь, но заниматься этим вирусом нам придется, видимо, долго и постоянно", — отметил Альтштейн.Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
https://ria.ru/20220206/pitanie-1771294834.html
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здоровье - общество, анна попова, ботсвана, юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:04 06.02.2022 (обновлено: 13:39 06.02.2022)
Вирусолог предсказал будущее коронавируса
Вирусолог центра Гамалеи Альтштейн: COVID-19 не покинет человеческую популяцию полностью