https://ria.ru/20220206/koronavirus-1771297495.html

Вирусолог четко и понятно объяснил, что будет с пандемией

Вирусолог предсказал будущее коронавируса - РИА Новости, 06.02.2022

Вирусолог четко и понятно объяснил, что будет с пандемией

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ura.ru предсказал скорое снижение заболеваемости коронавирусом в России, однако болезнь никуда не исчезнет. РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T09:04

2022-02-06T09:04

2022-02-06T13:39

распространение коронавируса

здоровье - общество

анна попова

ботсвана

юар

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ura.ru предсказал скорое снижение заболеваемости коронавирусом в России, однако болезнь никуда не исчезнет."Мало того что в мире довольно много проиммунизированных людей, создано большое количество вакцины, переболело много людей. В результате перспективы у вируса плохие. Эпидемия будет снижаться", — рассказал ученый.Тем не менее COVID-19 не покинет человеческую популяцию, уверен он."Коронавирус останется. Мы будем продолжать иммунизироваться, но только уже не будет состояния пандемии. Будет нормальная жизнь, но заниматься этим вирусом нам придется, видимо, долго и постоянно", — отметил Альтштейн.Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.

https://ria.ru/20220206/pitanie-1771294834.html

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здоровье - общество, анна попова, ботсвана, юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии