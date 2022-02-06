https://ria.ru/20220206/koroleva-1771286193.html

Невеселый юбилей королевы

Невеселый юбилей королевы - РИА Новости, 06.02.2022

Невеселый юбилей королевы

Свой сегодняшний платиновый юбилей - 70 лет на троне Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии, Елизавета Вторая встретит в узком семейном... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T08:07

2022-02-06T08:07

2022-02-06T08:07

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барбадос

чарльз, принц уэльский

елизавета ii

королева елизавета ii

великобритания

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Свой сегодняшний платиновый юбилей - 70 лет на троне Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии, Елизавета Вторая встретит в узком семейном кругу в коттедже Вуд Фарм в ее поместье Сандригем. На следующий день в Лондоне прогремит артиллерийский салют. Праздничные мероприятия расписаны на несколько месяцев вперед - в Британии умеют растягивать шоу: уже пошли фотографии королевы, читающей поздравления и принимающей тщательно отобранных народных ходоков. А еще будут молебны, концерты и, разумеется, парады - самая торжественная часть придется на июнь, когда заодно отметят и 96-й день рождения и семидесятилетие ее коронации.Сейчас Елизавете 95 лет, она старейший монарх в мире и побила все рекорды пребывания на престоле в истории Великобритании, но англичанкой ее не назовешь - в ее венах преобладает немецкая кровь. Выходцы из Германии правят британцами, начиная с 1714-го года, когда в Лондоне короновался курфюрст Ганновера Георг Людвиг. По-английски он даже не говорил.Его потомки сочетались браками в основном с представителями германских правящих семей: так супругом королевы Виктории (Ганноверской) стал Альберт Саксен-Кобург-Готский, и эту династию продолжает Елизавета Вторая. Англизированная фамилия Виндзор была принята лишь в 1917-м году - на волне антигерманских настроений, но не изменила сути. Потомки Елизаветы, в первую очередь, в лице заскучавшего в ожидании престола Чарльза, откроют очередную немецкую ветвь - это будет уже династия Глюксбургов, к ней принадлежал скончавшийся в прошлом году принц Филипп.В "импортном" происхождении монархов ничего нового и удивительного нет, той же Испанией, например, продолжают править потомки древнего французского рода Бурбонов. Вопрос в другом: каким образом сохраняют эти добытые и нагретые предками места никем не избранные и, в общем, ни за что не отвечающие люди, символизируя при этом целые государства? На политическом горизонте в Британии признаки революции не просматриваются, но проведенный в мае прошлого года социологический опрос дал тревожный сигнал: в возрастной категории от 18 до 24 лет большинство опрошенных выступает за ликвидацию института монархии - 41 процент молодых людей считает, что вместо короля или королевы должен быть избранный глава государства. Так думает поколение, которому принадлежит будущее этой страны.Почитатели Елизаветы Второй с придыханием говорят о ее "героическом служении", которому она посвятила себя целиком. Кому как видно, но период ее правления расцветом монархии уж точно не назовешь. Во-первых, Британская империя при ней окончательно распалась. Последний кусок отвалился в 1997-м году на глазах у принца Чарльза - его отправили наблюдать за торжественной передачей Гонконга Китайской Народной Республике. На смену империи пришло Содружество наций, которое объединяет почти все бывшие британские колонии, протектораты и доминионы. В Содружество входят 54 суверенных государств, в 14 из них Елизавета по-прежнему действующий монарх, хотя настроения там нехороши.В прошлом году все тот же Чарльз был вынужден выслушивать крайне неприятные для будущего короля слова о том, как здорово "избавиться от монаршего гнета". Дело было на острове Барбадос. Бывшая колония окончательно отказалась считать Елизавету Вторую своей главой. Потомки рабов, а начиная с ХVII века британцы завезли на Барбадос около 387 тысяч невольников, избавившись от королевы, провозгласили певицу Рианну своим национальным героем. Тема расизма и рабства витала в и без того горячем карибском воздухе, но Чарльз во время церемонии периодически подремывал, или искусно делал вид, что спит. Глаза ему, действительно, хотелось бы закрыть на многое.Младшего брата Чарльза, принца Эндрю, обвиняют в том, что он педофил. В суде Нью-Йорка в этом году должно начаться слушание по иску Вирджинии Джуффре. Эта женщина утверждает, что в 17-летнем возрасте она оказывала принцу интимные услуги и подтверждает это совместной фотографией с ним. По ее словам, снимок был сделан в лондонском доме хорошей знакомой Эндрю – Гилейн Максвелл. Присяжные в США уже признали Максвелл виновной в растлении несовершеннолетних. Ее бывший любовник и покровитель миллиардер Джеффри Эпштейн был признанным судом педофилом и при загадочных обстоятельствах покончил с собой в американской тюрьме. Эпштейн и Эндрю близко дружили.Американские женщины вообще приносят мужчинам из семейства Виндзоров сплошной негатив. Дядя Елизаветы Второй, король Эдуард Восьмой, в 1936-м году отрекся от престола, влюбившись в дважды разведенную американку Уоллис Симпсон. По упорно ходившим слухам, она была еще и любовницей немецкого посла в Лондоне Риббентропа, который впоследствии стал министром иностранных дел нацистской Германии. Якобы Риббентроп регулярно отправлял ей цветы. Так или это все - не столь важно, но сохранились фотографии, где Эдуард с супругой мило общаются с Гитлером. Известно, что в 1940-м году немцы планировали "Операцию Вилли". Ее целью было восстановить Эдуарда на британском престоле, заодно сделав из Уоллес Симпсон королеву. Цитата из секретных телеграмм нацистов, обрабатывавших герцога и герцогиню Виндзорских (эти титулы были присвоены семье Эдуарда после его отречения): "Когда агент заметил, что в ходе войны даже в британской конституции возможны изменения, герцогиня стала очень задумчивой".Теперь еще одна разведенная американка - бывшая актриса сериалов Меган Маркл, беспощадно сыплет соль на раны, образовавшиеся после разрыва королевы с ее любимым внуком Гарри. Казалось бы, в отличие от Эдуарда Восьмого, который отдал за любовь целую империю, у принца рвать со своей семьей не было причин, но оказалось, что это не так. В этом году уехавший в США Гарри обещает выпустить книгу воспоминаний, которая обречена стать бестселлером и еще одним ударом по родственникам. Жалеть ему некого - с отцом и старшим братом принц находится почти в состоянии войны. Велики подозрения, что в скандальном интервью Опре Уинфри, заявляя о расизме в королевской семье, Меган метала ядовитые стрелы в своего тестя. Это очень опасные обвинения для человека, которому предстоит носить британскую корону на голове.Чарльзу и его супруге Камилле и без того приходится отчаянно бороться за рейтинги, по опросам эта пара заметно уступает вторым номерам в очереди на престол - принцу Уильяму и его супруги Кэтрин, кстати, простолюдинки, но идеально вписавшейся в мир протокола и условностей королевского двора. Уступать сыну Чарльз не намерен. После конфуза с Эдуардом Восьмым слово "отречение" при дворе произносить нельзя. Несмотря на свой более чем преклонный возраст, Елизавета уходить в сторону не намерена и продолжает быть официальным руководителем "фирмы" - так стали называть королевскую семью еще в годы правления ее отца. На этом посту ей приходится принимать жесткие кадровые решения. Предприятию необходимо выживать. Елизавета Вторая безжалостно лишила почетных воинских званий и титулов "штрафников": внука Гарри и сына Эндрю.Семейные дрязги - это одно, но финансовые дела "фирмы" идут неплохо. Личное состояние Елизаветы Второй составляет сегодня приблизительно полмиллиарда долларов США, в целом активы семьи оценивают в 28 миллиардов долларов. Большая их часть относится к тому, что называется "Собственностью Короны". В Британии монархи - крупнейшие латифундисты: им принадлежат огромные территории, в том числе, и за пределами страны. На королевской земле стоит фешенебельный лондонский отель Савой, короне принадлежит торговая улица Риджент-стрит. Британским монархам исторически принадлежат все золото и серебро, найденное в стране. В распоряжении "фирмы" Букингемский и Кенсингтонский дворцы в Лондоне, Замок Виндзор, дворец Холируд в Эдинбурге и замок Хиллсборо в Северной Ирландии. В собственности королевы поместье Сандригем в Норфолке и замок Балморал в Шотландии."Собственность Короны" - это траст, своего рода государственно-коммерческое партнерство. Монархи напрямую ничем не управляют и не распоряжаются, но ежегодно получают в виде королевского гранта стабильные 25 процентов дохода - в среднем около 100 миллионов фунтов. Эти деньги идут на официальные расходы: путешествия, приемы, охрану и обслуживание дворцов. Еще примерно 20 миллионов фунтов приносит принадлежащее королеве герцогство Ланкастерское. На другом герцогстве - Корнуэльском зарабатывает наследник престола принц Чарльз. Он организовал собственный агропромышленное предприятие - в продуктовую корзину британца нет-нет да и попадет продукция с клеймом принадлежащего ему герцогства, будь то куриные яйца или бананы. Все это плюс сдача земель в аренду приносит Чарльзу несколько десятков миллионов фунтов стерлингов в год.Дело доходное. Виндзорам есть, что терять, даже если формально отбирать у них ничего не собираются и вряд ли будут в обозримом будущем. Современный британский истеблишмент не намерен отказываться от пышных титулов, орденов и парадных камзолов, посвящений в рыцари и церемониальных разрезаний ленточек - без участия венценосных особ на ярмарке тщеславия все будет выглядеть не так. Чем-то другим сложно объяснить живучесть института британской монархии. После трагической истории принцессы Дианы, чью гибель многие до сих пор считают убийством, трудно говорить о какой-то избранности или высоких нравственных ориентирах. В королевской семье сегодня на скандале скандал, но даже их здесь научились превращать в занимательный сериал для широкой публики, которой нравится следить за богатыми и знаменитыми. Состояние престола довольно потрепанное, но впереди новая глава - рано или поздно место Елизаветы Второй займет ее наследник.

https://ria.ru/20200529/1572160246.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211112/koroleva-1758693602.html

https://ria.ru/20211012/koroleva-1754225997.html

https://ria.ru/20201224/koroleva-1590641311.html

https://ria.ru/20210309/megzit-1600461268.html

https://ria.ru/20171108/1508360294.html

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авторы, барбадос, чарльз, принц уэльский, елизавета ii, королева елизавета ii, великобритания