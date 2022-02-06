https://ria.ru/20220206/koroleva-1771033764.html

Королева Великобритании Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II - РИА Новости, 06.02.2022

Королева Великобритании Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II (Queen Elizabeth II) родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне в семье герцога и герцогини Йоркских. Принцесса Елизавета... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T08:04

2022-02-06T08:04

2022-02-06T08:04

справки

елизавета ii

великобритания

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Королева Великобритании Елизавета II (Queen Elizabeth II) родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне в семье герцога и герцогини Йоркских. Принцесса Елизавета Александра Мэри Виндзор (в честь матери, прабабушки и бабушки; Elizabeth Alexandra Mary Windsor), так назвали при рождении будущую королеву. Она старшая дочь герцога Йоркского Георга, будущего короля Великобритании Георга VI (1895-1952) и леди Елизаветы Боуз-Лайон (1900-2002). На момент рождения она занимала третье место в очереди на престол после Эдуарда, принца Уэльского (позже короля Эдуарда VIII), и ее отца, герцога Йоркского. Елизавета получила хорошее домашнее образование, кроме обычных школьных предметов ей преподавали основы экономики, юриспруденцию и конституционное право. В программу обучения входили также уроки конной езды, танцев и музыки. С дворцовым этикетом ее знакомила мать. После отречения дяди – короля Эдуарда VIII и вступления отца на престол в декабре 1936 года, 10-летняя Елизавета стала наследницей британского престола. Готовясь к политической жизни, будущая королева брала уроки по конституционной истории и праву в Итонском колледже. В 1940 году во время Второй мировой войны (1939-1945) Елизавета была эвакуирована сначала в Балморал (Шотландия), а затем в королевскую резиденцию в Виндзоре (Англия), где провела большую часть военных лет. Первое свое обращение по радио к населению, которое состоялось в октябре 1940 года, она посвятила детям Британии и Содружества, многие из которых из-за начавшейся войны жили вдали от дома. В апреле 1941 года, в 16-летнем возрасте, первый раз появилась на публике, проведя смотр Гренадерского гвардейского полка. С марта 1944 года Елизавета стала сопровождать короля и королеву во всех визитах по Великобритании, а вскоре после ее восемнадцатилетия, была назначена членом Тайного совета и стала выполнять ряд обязанностей главы государства. В начале 1945 года она поступила во вспомогательную территориальную службу – женское подразделение британской армии, получила квалификацию механика-водителя автомобиля в военно-транспортном тренировочном центре, закончила войну в звании младшего командира. После окончания войны военная служба Елизаветы закончилась, а общественные обязанности расширились. Она много ездила по стране, выполняя государственные поручения. 9 июля 1947 года было объявлено о помолвке Елизаветы и принца Греческого и Датского Филиппа, служившего офицером на британском флоте. 20 ноября того же года, они поженились в Вестминстерском аббатстве. Перед женитьбой принц Филипп, отказавшись от своих греческих и датских титулов, принял британское подданство и взял фамилию деда с материнской стороны Маунтбаттен. Став супругом Елизаветы, Филипп получил титул герцога Эдинбургского. 6 февраля 1952 года король Георг VI скончался от болезни легких. Елизавета, находившаяся в то время с мужем на отдыхе в Кении, в тот же день была объявлена королевой Великобритании. 2 июня 1953 года состоялась официальная церемония коронации Елизаветы в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. С этого времени она – Королева Елизавета II, глава государства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, она также является правителем 15 королевств Содружества и главой самого Содружества, добровольного объединения 54 независимых стран. Она также имеет титулы герцога Нормандского и лорда Острова Мэн. Королева Елизавета II является главой Англиканской церкви, главнокомандующим вооруженными силами. В соответствии с британской конституцией Елизавета II, являясь главой государства, формально обладает правом объявлять войну, заключать мир, осуществлять созыв и роспуск парламента, производить назначения на все важнейшие государственные должности в Великобритании и странах Содружества. Королева не голосует и не баллотируется на выборах, однако играет важные церемониальные роли по отношению к правительству Великобритании. Елизавета II назначает премьер-министра, открывает сессии парламента. Ни один законопроект, принятый обеими палатами парламента, не приобретает силу закона без ее одобрения. С 1707 года не было получено ни одного отказа в "королевском согласии". Королева также имеет особые отношения с премьер-министром. По традиции она обладает правом получать информацию по всем важнейшим вопросам и высказывать свое мнение главе правительства (это происходит на еженедельных конфиденциальных встречах монарха с премьер-министром). За время правления Елизаветы II в Великобритании сменилось 13 премьер-министров. Елизаветы II является главой Тайного совета (совещательный орган), она также выполняет формальные функции в отношении делегированных ассамблей Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. В числе церемониальных функций Елизаветы II: прием верительных грамот от иностранных послов, участие в награждениях, открытиях крупных международных форумов и прочих общественных мероприятиях; посещение с визитами других стран. С момента восшествия на престол королева нанесла визит в более 120 стран. В октябре 1994 года Елизавета II в сопровождении супруга герцога Эдинбургского посетила Россию с государственным визитом. Это был первый визит главы британского царствующего дома за всю историю российско-английских отношений, восходящих к царствованию Ивана Грозного. Королева являлась патроном примерно 600 благотворительных, общественных и научных организаций и фондов. В конце 2016 году она передала другим членам королевской семьи часть своих обязанностей. 9 сентября 2015 года Елизавета II поставила рекорд правления короной Великобритании. Она стала самым старейшим монархом в истории страны и самым долго правящим монархом. Она также является самым долго правящим из ныне здравствующих монархов мира и старейшим из действующих глав государств в мире. Одно из главных увлечений королевы – разведение скаковых лошадей. Она ежегодно посещает скачки в Эпсоме и Аскоте. Лошади королевы неоднократно выигрывали скачки в Royal Ascot. Еще одно увлечение королевы Великобритании – собаки корги. На 18-летие Елизавете подарили корги по имени Сьюзен, от которой было получено многочисленное потомство. В 2015 году было объявлено, что королева прекратила разводить корги. Ее последний корги, Уиллоу, умер в апреле 2018 года. За время своего правления королева владела более чем 30 собаками этой породы. В начале марта 2021 года СМИ сообщили, что Елизавете II подарили двух новых щенков корги, но в мае один из них умер. Через месяц ей подарили нового щенка корги. Брак Елизаветы II и герцога Эдинбургского Филиппа продлился 73 года. Филипп скончался 9 апреля 2021 года на 100-м году жизни. У королевы Елизаветы II четверо детей: наследник престола – старший сын Чарльз Филип Артур Георг, принц Уэльский (1948 года рождения); принцесса Анна Элизабет Элис Луиза (1950 года рождения); принц Эндрю Альберт Кристиан Эдвард, герцог Йоркский (1960 года рождения); принц Эдвард Энтони Ричард Луис, граф Уэссекский (1964 года рождения). У Елизаветы II – восемь внуков и 12 правнуков. Свой день рождения британские монархи празднуют дважды. Идея развести по времени реальный и официальный дни рождения монарха принадлежала Эдуарду VII, правившему страной с 1901 по 1910 годы. У короля день рождения был в ноябре, но празднования он решил перенести на лето в надежде на хорошую погоду. И хотя в Великобритании погоду предсказать невозможно даже в июне, традиция закрепилась. Реальные дни рождения Елизавета II отмечает обычно приватно, в кругу семьи и друзей, а уже в июне наблюдает за парадом выноса знамени, проводит смотр войск и приветствует подданных с балкона. В 2020 году официальные торжества по случаю дня рождения королевы были отменены в связи с пандемией COVID-19. В 2021 году празднование дня рождения королевы также было скромным в связи со смертью супруга королевы герцога Эдинбургского и продолжающейся пандемией. Кроме того, широко отмечаются юбилеи со дня восшествия на престол королевы. В 2022 году будет отмечаться 70-летие правления Елизаветы II. Праздничные мероприятия будут проходить в течение всего года. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, елизавета ii, великобритания