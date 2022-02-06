https://ria.ru/20220206/kazakhstan-1771327258.html
В Алма-Ате 7 февраля отменят "оранжевый" уровень угрозы терроризма
В Алма-Ате 7 февраля отменят "оранжевый" уровень угрозы терроризма - РИА Новости, 06.02.2022
В Алма-Ате 7 февраля отменят "оранжевый" уровень угрозы терроризма
Высокий - "оранжевый" - уровень террористической опасности отменяется в Алма-Ате с 7 февраля в связи со стабилизацией ситуации в городе, сообщил городской... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T14:10
2022-02-06T14:10
2022-02-06T14:13
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казахстан
алма-ата
касым-жомарт токаев
жанаозен
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АЛМА-АТА, 6 фев - РИА Новости. Высокий - "оранжевый" - уровень террористической опасности отменяется в Алма-Ате с 7 февраля в связи со стабилизацией ситуации в городе, сообщил городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом."Городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщает о стабилизации ситуации в городе Алматы. Согласно принятому руководителем штаба решению на территории мегаполиса с 00.00 часов 7 февраля текущего года (21.00 мск 6 февраля - ред.) отменяется действие высокого "оранжевого" уровня террористической опасности", - говорится в распространенном пресс-релизе штаба.В нем также говорится, что специальные и правоохранительные органы продолжат несение усиленного варианта службы.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. Девятнадцатого января минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.
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в мире, казахстан, алма-ата, касым-жомарт токаев, жанаозен, актау, одкб, оон
14:10 06.02.2022 (обновлено: 14:13 06.02.2022)
В Алма-Ате 7 февраля отменят "оранжевый" уровень угрозы терроризма
В Алма-Ате 7 февраля отменят "оранжевый" уровень террористической опасности
АЛМА-АТА, 6 фев - РИА Новости. Высокий - "оранжевый" - уровень террористической опасности отменяется в Алма-Ате с 7 февраля в связи со стабилизацией ситуации в городе, сообщил городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом.
"Городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщает о стабилизации ситуации в городе Алматы. Согласно принятому руководителем штаба решению на территории мегаполиса с 00.00 часов 7 февраля текущего года (21.00 мск 6 февраля - ред.) отменяется действие высокого "оранжевого" уровня террористической опасности", - говорится в распространенном пресс-релизе штаба.
В нем также говорится, что специальные и правоохранительные органы продолжат несение усиленного варианта службы.
Массовые протесты в Казахстане
начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен
и Актау
на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату
, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН
, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ
"в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. Девятнадцатого января минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.